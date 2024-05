Usyk batte Fury, è il super campione dei pesi massimi

(Adnkronos) - Oleksandr Usyk è il super campione dei pesi massimi. L'ucraino, 36 anni, batte ai punti l'inglese Tyson Fury a Riad, in Arabia Saudita, con un verdetto non unanime. Due giudici assegnano la vittoria a Usyk (115-112 e 114-113), un cartellino per Fury (114-113).

Usyk, detentore della cintura di campione Ibf, Wba e Wbo, strappa al rivale la corone Wbc al termine di un match estremamente equilibrato e di altissimo livello. Usyk, alla 25esima vittoria in una carriera perfetta, impone la prima sconfitta della carriera a Fury, che ora ha un record di 34-1-1.