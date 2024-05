A Frabosa Sottana incontro conclusivo per la seconda fase del progetto “Crescere comunità insieme in Unione Montana Mondolè”

Sta per volgere al termine il percorso intrapreso nell’azione 2 del progetto “Crescere comunità insieme in Unione Montana Mondolè” e avente ad oggetto i Patti di comunità.

Il progetto, finanziato da Fondazione CRC, ha visto come ente capofila il Comune di Frabosa Sottana e, in qualità di Comuni aggregati, Frabosa Soprana, Roccaforte Mondovì e Pianfei, con la partecipazione in qualità di partner anche del Comune di Villanova Mondovì.

Dopo gli incontri tenutisi nei vari Comuni dell’Unione Montana Mondolè nei primi mesi del 2024, giovedì 30 maggio, proprio a Frabosa Sottana, si terrà l’ultimo incontro, quello che cristallizzerà, attraverso una serie di step, il rapporto tra gli enti pubblici coinvolti e i propri cittadini.

L’appuntamento inizierà alle 17.30 con ritrovo in via IV Novembre per l’inaugurazione della panchina rossa.

Alle 18.30 l’evento entrerà nel vivo. Presso il GalaPalace verrà in primo luogo consegnata la Costituzione italiana ai diciottenni frabosani, andando a sottolineare, con questo gesto simbolico, il loro passaggio all’età adulta e il loro ingresso ufficiale nell’universo dei diritti e dei doveri verso la propria comunità. Alle 19 si terrà invece la presentazione dei Patti di comunità, protagonisti dell’intero percorso affrontato negli scorsi mesi da amministratori e cittadini. Questo momento vedrà gli interventi dei relatori che già erano stati ospiti dei precedenti incontri: Daniela Ciaffi, docente presso la facoltà di Architettura di Torino e referente per labsus – laboratorio perla sussidiarietà, e Michele Gagliardo di Libera. Questa sarà anche l’occasione per presentare il lavoro svolto sulle aree verdi dell’Unione e le proposte del doposcuola “Crescendo” 2024/2025.

L’appuntamento terminerà con un rinfresco aperto a tutti i partecipanti.

Per maggior informazioni chiamare il Mondolè Infopoint al numero 0174/244481.