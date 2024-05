Croce Rossa Italiana di Racconigi, riconfermato presidente Livio Ferrara

Anche il comitato di Racconigi, con le sue due sedi distaccate di Barge e Paesana, ha rinnovato il Consiglio direttivo della Croce Rossa Italiana domenica 19 maggio.

Per questa consultazione elettorale si è presentata una sola lista con Livio Ferrara come candidato per la carica di Presidente del Consiglio di Comitato e, come candidati alla carica di Consigliere, i seguenti soci: Giorgio Amoroso, Silvana Beitone, Monica Bottan, Giuseppe Lovera, Flavio Peirone, Piero Riboldi e Giulia Viola Per la carica di Consigliere Giovane è pervenuta una sola candidatura, quella di Silvia Cicala.

Il totale dei voti della lista è stato pari a 174.

Candidata unica alla carica di consigliere giovane: Silvia Cicala con 25 voti.

In attesa della validazione da parte del Comitato Regionale e salvo errori o ulteriori verifiche, risultano eletti:

Presidente: Livio Ferrara

Consiglieri: Giorgio Amoroso, Silvana Beitone, Giulia Viola

Consigliere Giovane: Silvia Cicala.



Il precedente Consiglio direttivo, entrato in carica nel febbraio 2020, era composto da Livio Ferrara (Presidente), Bernardino Luino (Vicepresidente), Silvana Beitone, Paolo Peirone come Consiglieri e Silvia Cicala come Consigliere Giovane. Al Consiglio Direttivo uscente vanno i ringraziamenti di tutti i soci del Comitato di Racconigi per il lavoro svolto durante i quattro anni in cui è stato in carica.

Il Comitato di Racconigi della Croce Rossa Italiana è stato istituito nel dicembre 1983, inizialmente come gruppo dipendente dal Comitato di Cuneo, per poi ottenere l’autonomia nel 1992. Nel 1993 vennero invece create le due sedi staccate di Barge e di Paesana che dipendono amministrativamente dal comitato racconigese. Il Comitato è composto da 371 soci, suddivisi tra le tre sedi di Racconigi, Barge e Paesana