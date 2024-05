Cuneo, maggioranza e minoranza serrano le fila mentre piazza Europa torna in Consiglio comunale

“Com’è possibile che nell’arco di un anno la situazione delle piante di piazza Europa sia passata da ‘nessun problema’ a ‘stanno per cadere’?”



Se lo chiede Giuseppe Lauria, consigliere comunale del Comune di Cuneo, in riferimento a quanto presentato dall’amministrazione comunale del capoluogo nella serata di giovedì 16 maggio, ovvero il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione di piazza Europa. Che – come il precedente – non mantiene i dieci cedri dell’Atlante attualmente presenti ma li sostituisce con quarantotto nuove alberature.

Lauria e i dubbi sulla figura dell’agronomo Zauli

Lauria, già in sede di commissione, si è schierato contro la “banalità” del progetto in sé ma anche contro la relazione dell’agronomo Ettore Zauli – contattato come tecnico dall’amministrazione comunale - , tacciato (anche da altri consiglieri) di fare del vero e proprio “terrorismo”: “Le sue dichiarazioni hanno dato il via alla realizzazione del progetto mediante l’abbattimento dei cedri, che secondo lui avrebbero una vita residua di 10-15 anni circa”.



Il consigliere interroga quindi la sindaca Manassero chiedendo se Zauli sia la stessa persona in predicato per diventare il presidente dell’ACSR (collegata alla questione dell’ampliamento del biodigestore di Borgo San Dalmazzo): “Si ritiene rispettoso della necessità di rassicurare la cittadinanza sullo stato di salute delle piante far realizzare verifiche e analisi a chi si è occupato della ‘parte verde’ del progetto stesso?”

Maggioranza e minoranza serrano le fila sul futuro della piazza

L’argomento del recupero di piazza Europa sarà – anche grazie a questa interpellanza – molto probabilmente al centro del Consiglio comunale convocato per il 27 e 28 maggio prossimo così com’è tornato in auge nel dibattito pubblico più recente, proprio a seguito della commissione di giovedì scorso.



Immediata la reazione, dura, delle forze di minoranza in toto: venerdì 17 maggio i consiglieri di FdI, FI, SiAmo Cuneo, Indipendenti, Cuneo Mia, Lauria stesso e Cuneo per i Beni Comuni si sono riuniti in piazza, incatenandosi simbolicamente ai cedri e chiedendo una più ampia mobilitazione da parte della popolazione. Ugualmente contrario - e aspramente critico - anche il comunicato diramato poco dopo la fine della commissione consiliare dall’associazione “Di Piazza in Piazza”, nata proprio per difendere l’assetto attuale dell’area. Anche il professore cuneese Giovanni Arusa ha lanciato una sua propria campagna informativa per spingere quanti più residenti possibili alla mobilitazione, con l’affissione anche di cartelli e striscioni agli alberi stessi.



Allo stesso modo, e per reazione, la compagine di minoranza ha fatto quadrato a difesa del progetto presentato con una solidità quasi sorprendente (visti gli ultimi tira e molla, con protagonisti soprattutto il gruppo di Centro per Cuneo e quello del Partito Democratico).