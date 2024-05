Grande successo a Rifreddo per la Festa dell’albero

Bella giornata, tanta gente ed un’atmosfera davvero fantastica sono le sensazioni che hanno caratterizzato la Festa dell’albero di domenica 19 maggio a Rifreddo. Una giornata partita al mattino con la camminata organizzata dal Comune in collaborazione con la protezione civile ANA e AIB che ha portato in giro per il paese delle streghe tanti appassionati per farli giungere infine alla vecchia chiesa parrocchiale di San Nicolao dove nel pomeriggio sono poi proseguiti gli eventi.

Pomeriggio, che si apre con i giochi dei bambini sul sagrato della chiesa vecchia, organizzati dal CCR e soprattutto per il bello spettacolo offerto dal gruppo degli sbandieratori e musici di Bra. Conclusa questa fase ci si è concentrati sul momento clou ovvero la consegna degli alberelli e dei volumi di “Nati per Leggere” ai nati nel 2023. Un momento che ha visto il primo cittadino Cesare Cavallo dapprima ricordare i motivi che caratterizzano la festa rifreddese e poi consegnare gli attestati alle numerose famiglie intervenute ma anche alle scuole cittadine che come da tradizione hanno proposto belle realizzazioni sul tema. Assegnati gli alberi la giornata si è conclusa con una bella merenda collettiva e con la Santa messa officiata da don Angelo Vincenti. Molto soddisfatti gli amministratori.

"E’ stata davvero una bella giornata - ha commentato il primo cittadino - con tanti momenti emozionanti e soprattutto con tante giovani famiglie che hanno voluto festeggiare con noi la loro maternità. Approfitto dello spazio per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per la festa odierna."