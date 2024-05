Proseguono i lavori per la fibra ottica: al via gli interventi nel concentrico

Per portare la fibra ottica a Vicoforte a marzo erano iniziati i lavori, a cura della TIM, sulla strada provinciale che giunge da Mondovì Piazza e che consentono di estendere la rete a quella parte del paese esclusa dalla realizzazione, negli anni passati, della rete Isiline e dalla progettazione di Open-fiber.

"Salutiamo con soddisfazione la prosecuzione dei lavori che porteranno la fibra ottica a Vicoforte e sono certo - commenta il sindaco Gian Pietro Gasco - che i Vicesi sopporteranno i disagi che comportano i lavori nelle diverse strade centrali del paese. Passeranno ancora dei mesi prima di completare la rete, ma il percorso è avviato e quindi siamo fiduciosi nella rapida esecuzione dei lavori."

Grazie alla pressante insistenza dell’Amministrazione Comunale insediatasi un anno fa, ora iniziano i lavori assegnati a Open-fiber, la cui progettazione risale agli anni 2020-2021 e la cui pratica era di fatto bloccata. Nella prossima settimana inizieranno i lavori di scavo e di posa della fibra ottica in alcune strade centrali del paese, da via San Pietro a via Marconi, passando nelle strade che da Fiamenga portano al Santuario. Nel corso dei lavori di questi tratti di strada, la cui fine è prevista nel mese di luglio, saranno istituiti sensi unici alternati regolati da semafori.