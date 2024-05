Da alcuni mesi il Dott. Ivan Lanati riceve presso lo Studio Medico Galeno di Saluzzo

Da alcuni mesi il Dott. Ivan Lanati è entrato a far parte della equipe di medici presenti presso lo Studio Medico Galeno di Saluzzo, portando la sua eccellente professionalità a disposizione del territorio saluzzese.

Il Dott. Ivan Lanati è Dirigente Medico presso l’Ospedale di Savigliano dall’anno 2000, ed è specializzato in Chirurgia Generale e Responsabile del Servizio di Proctologia.

Si occupa da sempre di problemi proctologici come la malattia emorroidaria, partendo dalla diagnosi per arrivare fino a alla terapia medica ed anche chirurgica, sia che si tratti di chirurgia tradizionale (emorroidectomia) per la malattia di IV° oppure tramite tecniche mini invasive come la THD + mucopessia per il II e III° di malattia. Inoltre tratta molti altri problemi come ragadi anali, fistole ed ascessi perianali, stipsi e disturbi dell’evacuazione in generale.

Presso lo Studio Galeno effettua viste Chirurgiche ma soprattutto visite Proctologiche completate con Anoscopia.

È possibile prendere appuntamento dal Dott. Ivan Lanati contattando lo Studio Medico.

Studio Medico Galeno - Via Bagni 1/M - Saluzzo (CN)

Tel. +39 0175 42088 / Cell. +39 349 0914445 – Mail: studio.galeno@alice.it