Una riflessione sul mondo del lavoro al centro dell’assemblea annuale di Confindustria Cuneo

“Fondati sul lavoro”: questo è il titolo dell’assemblea annuale di Confindustria Cuneo in programma per lunedì 27 maggio alle 17,30 presso la sede di via Bersezio 9 a Cuneo.

Un appuntamento che si prefigura non soltanto come occasione per ragionare su uno dei punti cardine del mondo industriale, ma anche per fissare un orizzonte a cui tendere, per portare avanti un percorso che ponga le persone e la loro realizzazione professionale al centro dell’attenzione di chi fa impresa. L’incontro si configurerà sotto forma di un talk aperto in cui far intervenire e interagire relatori di alto livello, seguendo il filo di tre linee che si intersecano.

Diritto, scelta e prospettiva, infatti, sono i focus intorno a cui si svilupperà il confronto, con lo scopo di comprendere l’evoluzione del mondo del lavoro attraverso punti di vista trasversali, partendo da una riflessione su come si sia evoluto il principio, scritto in Costituzione, secondo cui la nostra sia una “Repubblica fondata sul lavoro”, ma anche affrontare la sempre più dirimente questione della conciliazione tra vita e lavoro, partendo dall’esperienza di imprenditori alla prese con un equilibrio spesso non facile da trovare, ma indispensabile per una piena realizzazione. Si proverà ad andare anche oltre il contingente, ragionando intorno al senso e alla direzione verso cui il lavoro sta andando, per affrontare le dinamiche che saranno alla base dell’impresa di successo di domani.

Il tema nelle sue varie sfaccettature verrà affrontato attraverso i contributi del neopresidente di Confindustria nazionale, Emanuele Orsini, in collegamento, e la relazione del presidente di Confindustria Cuneo, Mariano Costamagna a cui seguirà un talk, moderato dal direttore generale di Confindustria Cuneo, Giuliana Cirio.

Al confronto parteciperanno (in ordine alfabetico, non d’intervento): Matteo Caccia, autore e conduttore di Radio 24, la scrittrice e imprenditrice Francesca Cavallo, la filosofa Maura Gancitano, il giornalista economico Oscar Giannino, il direttore de La Stampa Andrea Malaguti, il filosofo Vito Mancuso e la vicepresidente di Confindustria Nazionale Lara Ponti.

Seguirà un momento conviviale nel parco “Amilcare Merlo”. In caso di maltempo, l’evento di terrà