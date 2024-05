"Luppolo in festa" al Parco del Marguareis con il FAI

Camminata alla scoperta delle erbe commestibili, accompagnati da una guida esperta in botanica, con picnic e visite della Certosa di Pesio e della Correria. “Costruire un futuro condiviso con tutte le specie” è l’appello lanciato dalle Nazioni Unite per risolvere questo paradosso, appello che il FAI ha deciso di raccogliere promuovendo #faibiodiversità, una campagna di sensibilizzazione per riflettere sulla coevoluzione di natura e storia, così forte nel nostro paese, ma anche sull’attuale modello culturale e sui suoi limiti.



Per questo, in occasione della giornata mondiale della biodiversità, il Gruppo FAI Giovani, coadiuvato dalla Delegazione FAI di Cuneo, propone “Luppolo in festa”, un’intera giornata per conoscere e dare valore al patrimonio naturalistico e storico della Valle Pesio.



L’appuntamento è per domenica 26 maggio, presso la sede del Parco del Marguareis per una camminata nella biodiversità, alla scoperta delle erbe edibili (commestibili), accompagnati da una guida d’eccezione: una guida parco esperta botanica condurrà il pubblico a osservare e conoscere le specie che abitano i luoghi di storia e di natura della valle Pesio, toccando con mano il valore della biodiversità e dell’ambiente. Un’opportunità per connettersi con la natura con un approfondimento sul tema dell’alimentazione “povera”, quella basata sulle erbe spontanee che un tempo erano alla base dell’alimentazione popolare e delle ricerche dei monaci certosini.



“Sfide globali come il cambiamento climatico, la diffusione di pandemie e la perdita di biodiversità sono preoccupanti segnali della necessità di rivedere in profondità il nostro rapporto con la natura, troppo spesso caratterizzato da un sovra sfruttamento delle risorse e un deterioramento degli habitat – afferma Roberto Audisio, Capo Delegazione FAI di Cuneo – Questo è ancora più importante nel nostro Paese dove - le nostre valli ne sono un esempio - natura e storia si sono fortemente co-evolute secondo modelli culturali oggi dimenticati o stravolti e, secondo noi, da ripensare per una nuova convivenza”.



Sarà l’occasione per scoprire le erbe spontanee e il loro utilizzo in cucina, per preparare piatti sani e gustosi, oltre che per preparare tisane, decotti e infusi, oltre al trattamento di una varietà di disturbi e malattie. Dopo la camminata ci si sposterà nel chiostro della Certosa di Pesio per un sano picnic con “u barachin”, un cestino a base di prodotti locali a chilometro zero, confezionati degli esercenti della vallata (si prega di segnalare eventuali allergie o intolleranze sul portale FAI al momento dell’iscrizione).



Per tutti, per tutta la giornata, sarà inoltre possibile visitare il complesso della Certosa di Pesio e della Correria, antico nucleo abitativo dell’ordine certosino a poca distanza dal complesso principale, con l’accompagnamento e la narrazione dei luoghi a cura dei giovani del FAI di Cuneo e dei volontari operanti alla Certosa.



Programma:

- ore 9.30: ritrovo presso la sede del Parco del Marguareis, via Sant’Anna, 34, Chiusa Pesio;

- ore 10.00: inizio camminata nella biodiversità e visita al giardino fitoalimurgico con guida parco

esperta botanica. Durata 3 ore ca.;

- ore 13.30: pranzo a picnic presso la Certosa di Pesio (spostamento con mezzi propri)

- dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00 apertura straordinaria del complesso della Certosa di Pesio e della Correria



Contributo minimo suggerito: 25 euro comprensivo di passeggiata guidata, pranzo a picnic, visita del Complesso della Certosa di Pesio e della Correria (20 euro iscritti FAI), interamente devoluto per sostenere la missione di cura e tutela del patrimonio italiano portata avanti dal FAI fin dal 1975.



Possibilità di iscriversi al FAI in loco e partecipare all’intera giornata con un contributo ridotto di soli 15 euro.



Prenotazione obbligatoria (solo per passeggiata e picnic): faiprenotazioni.fondoambiente.it – 351.5556443 – entro giovedì 23 maggio 2024.



Per chi fosse interessato alla sola visita del Complesso della Certosa di Pesio e delle Correria (prenotazione non richiesta): 5 euro per ogni luogo (3 euro iscritti FAI). Contributo non richiesto per chi si iscrive al FAI in loco: un segno di ringraziamento per un gesto concreto in difesa del patrimonio d'arte e natura italiano.



Per la gentile collaborazione si ringrazia: Area protetta Alpi Marittime, Parco del Marguareis, Certosa di Pesio. Si ringrazia la Fondazione CRC per il sostegno all’iniziativa culturale.