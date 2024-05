Santena (TO): Il ristorante Monti di Torino vince il primo premio del contest "Il fascino dell'Asparago e dei Fiori eduli"

L'Asparago di Santena, conosciuto per la sua delicatezza e il suo sapore unico si è unito ai fiori eduli in deliziosi piatti che hanno sorpreso il grande pubblico della 91° edizione della Sagra dell’Asparago, che è in corso di svolgimento fino al 26 maggio nel paese di Cavour.

Il concorso intendeva unire due indiscutibili eccellenze, l’Asparago ed i fiori eduli, di due territori che, nel segno di un vicinato di “buon gusto”, celebrando l’importanza del made in Italy e promuovendo l'utilizzo di ingredienti di alta qualità e dalla provenienza certificata. Nel segno di questi due prodotti gourmet della primavera, chef si sono sfidati a colpi di creatività e abilità culinaria per proporre piatti originali, innovativi e gustosi, utilizzando come base l'Asparago di Santena arricchito dall’incontro con i fiori eduli.

Quattro gli chef ammessi alla fase finale del contest gastronomico dalla giuria presieduta dal giornalista enogastronomo, Roberto Pisani.

La premiazione si è svolta domenica 19 maggio a Santena, durante una diretta sulle testate del gruppo Morenews condotta dalla giornalista Renata Cantamessa e con la presenza del sindaco di Santena Roberto Ghio, della presidente dei produttori Agostina Genero, di Caterina Quaglia, menbro del consiglio nazionale delle Lady Chef e del presidente dei Ristoranti della Tavolozza, Claudio Porchia.

È stata un’occasione unica per scoprire e far apprezzare le eccellenze dell’agroalimentare italiano rappresentato dal mondo degli orti e delle serre a coltura protetta attraverso nuovi abbinamenti culinari capaci di alimentare sinergie turistiche e gemellaggi gastronomici di forte impatto.

Il ristorante Monti di Torino con lo chef: Giuseppe Gallarato si è classificato al primo posto con un piatto ispirato all’abbinamento più classico degli asparagi: con il formaggio, il burro e le uova, ma rivisto e presentato in chiave moderna.

Al secondo posto a peri merito il ristorante Le Tre Galline - Torino con lo chef Jacopo Tinelli (Asparagi di Santena con bernese alle nocciole e fiori in pastella); l'Osteria Rabezzana - Torino con lo chef Giuseppe Zizzo(Tagliatelle di asparagi con Caviale di begonia e maionese al limone).e il ristorante Madama Piola - Torino con lo chef Federico Girone (Riso carnaroli, estratto di nasturzio, asparago, insalata di Nemesia).

A tutti i premiati è stato consegnato un attestato di partecipazione con prodotti delle aziende Raverabio e Tastee.it sponsor tecnici del contest.