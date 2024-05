"Limone nel cuore" presenta i candidati e il programma: "Non un 'libro dei sogni' ma una lista di progetti concreti" [VIDEO]

Un vero successo di pubblico ha fatto riscontrare – nella serata di ieri (domenica 19 maggio) – la presentazione della lista e del programma di “Limone nel cuore”, la lista a sostegno della ricandidatura a sindaco del primo cittadino uscente Massimo Riberi.



I lavori sono iniziati alle 21 e si sono protratti per tutta la serata. Pieno fino al massimo della capienza il teatro della Confraternita, con decine di persone in piedi o addirittura impossibilitate a entrare (fatto anche commentato dallo stesso Riberi, che ha agito in ottemperanza alle norme di sicurezza del locale, scusandosi con chi è rimasto fuori).



“Il programma che presentiamo stasera è frutto di un lavoro di squadra lungo e costante che si protrae ormai da mesi – ha commentato Riberi - , nel quale sono state recepite le istante della popolazione, che fossero di sprone o di critica, e che si è instaurato non su macrotemi infattibili ma su elementi sempre calati nel reale”.



“Il programma si articola in diversi punti ma saranno due i principali – ha ancora aggiunto il sindaco uscente - : lo sviluppo del turismo a 360 gradi e per tutto l’anno, elemento di cui si occuperà direttamente Paolo Bongioanni, direttore per 21 anni dell’ATL del Cuneese e massimo esperto in materia di Regione Piemonte, e la messa in sicurezza dei letti dei torrenti e l’attenzione all’aspetto idrogeologico del territorio”.



Di seguito l’intervento video di Riberi:

Ecco i nomi dei candidati nella lista:

RIBERI MASSIMO – Sindaco uscente.

BONGIOANNI PAOLO – Già Direttore Generale dell’Atl del Cuneese per 21 anni e Consigliere Regionale dal 2019 ad oggi.

VIALE REBECCA – Vicesindaco e Assessore uscente al Turismo e Manifestazioni.

PETTAVINO GUIDO – Assessore uscente ai Lavori Pubblici.

AUDINO ANDREA - Antiquario e commerciante d’arte.

GIORDANO MANUEL - Consigliere alla scuola d’infanzia, Presidente del Gruppo folkloristico di Limone Piemonte. Lavoratore dipendente presso Residenza Parco Murin.

GIRAUDO THOMAS – Commerciante – Presidente della Consulta giovani di Limone.

MARIOTTI ANTONELLA - Agente immobiliare – in passato già membro della Giunta e del Consiglio comunale.

MELLANO PATRIZIA – Direttore Generale di Società multinazionale.

PICCONI ANDREA - Mediatore assicurativo e immobiliare.

SEGRE EMMA – insegnate di fitness e personal trainer. Ha vissuto per diversi anni negli Stati Uniti d'America dove ha acquisito innumerevoli esperienze e professionalità, da alcuni anni è tornata a vivere a Limone dove aveva frequentato l'asilo e le Scuole elementari e medie.