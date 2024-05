Paolo Demarchi (Lega) a Busca: “Con noi la Regione ha avuto una politica meno Torino-centrica e si è pensato molto alla provincia di Cuneo” [VIDEO]

La Lega cuneese ha inaugurato nei giorni scorsi a Busca un nuovo punto di riferimento e di ascolto per i cittadini con referente Eros Pessina.



Un'occasione di riunione di tutti i candidati del partito alle elezioni del prossimo 8-9 giugno, chi per le Europee e chi per le Regionali, sono intervenuti a sostegno del territorio, inteso come punto di partenza per una buona politica.

Alla serata ha partecipato anche il consigliere regionale uscente Paolo Demarchi, ricandidato al Consiglio regionale, che è intervenuto ricordando i risultati raggiunti nell'ultima legislatura a favore proprio della Granda e delle sua valli.

Guarda qui il video:



Demarchi nel sostenere la missione del partito, volta all'apertura al dialogo con i cittadini e all'intercettazione di nuovi potenziali sostenitori, ha poi precisato alcuni progetti in cui è stato coinvolto direttamente durante il suo incarico: “Ancora una volta la Lega si dimostra capillare con la sua presenza su tutto il territorio e ora ancora di più con il nuovo punto a Busca.

In Regione abbiamo fatto tanto per la provincia di Cuneo, adottando una politica meno Torino-centrica, con importanti risultati anche per Busca: come la riapertura da gennaio 2025, dopo oltre 12 anni, della tratta ferroviaria da Saluzzo per Cuneo, che passerà per la città e vedrà la riattivazione della stazione. Ma anche sotto il profilo sanitario sono stati realizzati progetti fondamentali, come l'apertura della Casa di comunità”.