Mondovì, premiati gli studenti meritevoli dell'IIS “Giolitti-Bellisario-Paire”

Presso l'aula magna Paolo Borsellino, si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli dell'IIS “Giolitti-Bellisario-Paire”. Un evento significativo che si ripete ogni anno, reso possibile grazie al contributo di associazioni, enti, istituzioni e famiglie che onorano la memoria di figure importanti per la comunità scolastica.

Tra i riconoscimenti assegnati: “In memoria del Preside Bernardo Debernardi”, “ASCOM in memoria di Angelo Ferrero”, “Fam. Angelo Ferrero Ristorante La Borsarella”, “BNI Capitolo Belvedere - Mondovì”, “Ugo Benedetto”, “Borsa di studio in memoria di Musso Mirella”.

Durante la cerimonia, sono stati premiati anche quattro studenti dei plessi di Mondovì e Barge, vincitori del concorso letterario “Parlare, scrivere, comunicare” promosso in collaborazione con la rivista di studi filosofici “Essere&Pensiero”. Inoltre, sono stati consegnati contributi per sostenere le certificazioni linguistiche.

La manifestazione, condotta egregiamente dal prof. Rudy Mamino, ha visto la partecipazione della dirigente scolastica, prof.ssa Donatella Garello, che ha dichiarato: “Questo evento rappresenta il forte senso di comunità e il legame indissolubile tra scuola, famiglia e territorio, uniti nel promuovere l'educazione e il successo dei nostri giovani. La nostra scuola si distingue per l'eccellenza educativa che offriamo ai nostri studenti, preparandoli non solo professionalmente, ma anche dal punto di vista umano. Siamo fieri della nostra capacità di accogliere e sostenere ogni studente, creando un ambiente inclusivo e stimolante. Questo evento è una testimonianza del nostro impegno collettivo nel coltivare talenti e supportare le aspirazioni dei ragazzi, affinché possano realizzare i loro sogni”.