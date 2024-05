Atletica Roata Chiusani: ottimi risultati tra CdS Assoluti e Allievi

L'Atletica Roata Chiusani di Cuneo ha ottenuto un risultato eccezionale nella fase regionale dei Cds Assoluti, confermandosi come una delle principali realtà dell'atletica piemontese.

Per il secondo anno consecutivo, la squadra maschile si è piazzata al secondo posto della classifica generale, migliorando di ben 1200 punti rispetto all'anno precedente e riducendo sensibilmente il distacco dal Cus Torino, la prima potenza regionale.

Tra le prestazioni di spicco, segnaliamo la straordinaria performance di Cui Lihong nei 10 km di marcia. L'atleta della nazionale cinese, allenato da Sandro Damilano, ha completato la gara in 39'37", portando ben 1144 punti alla causa della squadra. A Cui Lihong e a tutto il suo Staff va un particolare ringraziamento per il suo contributo determinante.

La squadra ha ottenuto tre vittorie grazie ad Andy Gatto nei 110 metri ostacoli, Luca Coppola nel salto in lungo e la staffetta 4x400. Inoltre, Allassane Diallo ha conquistato il secondo posto nei 400 metri ostacoli, mentre Alessandro Massa nel salto in alto e Tommaso Bosio nei 3000 siepi hanno ottenuto due terzi posti.

Un altro motivo di orgoglio per la squadra sono i minimi di partecipazione al Challenge Assoluto, che si terrà a Brescia il 15 e 16 Giugno. Allassane Diallo ha registrato un tempo di 53"54 nei 400 metri ostacoli, mentre Andy Gatto ha corso i 110 metri ostacoli in 14"63: entrambi gli atleti staccano il pass per i Campionati Italiani sopra citati. Le gare hanno regalato anche altri due minimi per i Campionati Italiani Juniores e Promesse, che si terranno a Rieti dal 26 al 28 luglio: Alessandro Massa ha superato l'asticella a 1,97 metri nel salto in alto under 23, mentre Tommaso Bosio ha chiuso i 3000 siepi under 20 in 9'52".

Il Direttore Tecnico dell'ASD Atletica Roata Chiusani ha voluto esprimere i suoi complimenti a tutti gli atleti e tecnici che hanno reso possibile questo prestigioso risultato. Grazie a loro, la società parteciperà per la prima volta nella sua storia alla finale B dei Campionati Italiani di Società, che si terrà il 21 e 22 Settembre. Questa occasione permetterà all'Atletica Roata Chiusani di confrontarsi con le migliori società d'Italia, confermando ancora una volta il valore e la determinazione del team.

Grandi risultati per l'Atletica Roata Chiusani ai campionati regionali riservati alla categoria Allievi/e. La manifestazione, che si è svolta ad Alessandria, ha visto brillare le giovani promesse della squadra cuneese.

Irene Giraudo ha realizzato il suo Personal Best nei 100 metri con un tempo di 12"50, conquistando il secondo posto in regione. Questo straordinario risultato le ha assicurato la convocazione al prestigioso Brixia Meeting, la gara per rappresentative regionali più importante d'Italia, che si terrà a Bressanone il prossimo 26 Maggio. Irene Giraudo parteciperà nei 100 metri e nella staffetta 4x100.

La squadra ha inoltre ottenuto tre minimi di partecipazione per i Campionati Italiani Allievi, in programma a Molfetta dal 5 al 7 luglio. La staffetta 4x100, composta da Blengino, Giraudo A., Serale e Giraudo I., ha fermato il cronometro a 50"22. Diletta Perisello ha raggiunto la misura di 11,89 metri nel lancio del peso, mentre Asia Giraudo, al suo debutto nella specialità, ha concluso i 400 ostacoli in 1'08".