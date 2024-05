Calcio femminile Serie B: una sconfitta indolore chiude il campionato della Freedom FC Women

Termina con una sconfitta indolore il campionato di Serie B della Freedom FC Women: le biancoblu cedono 2-1 sul campo dell'H&D Chievo Women dopo una bella e combattuta partita, chiudendo il torneo a quota 28. Va agli archivi così una stagione di passione, sofferenza, ma grande soddisfazione per la salvezza conquistata con due giornate di anticipo, frutto di un ottimo girone di ritorno, in cui la compagine di mister Michele Ardito hanno ottenuto 19 punti e, soprattutto, risultati importanti e di spessore, raccogliendo applausi ed un crescente entusiasmo fino all'obiettivo raggiunto. Da questo momento, quindi, in casa cuneese si può pensare esclusivamente al futuro, per preparare ed affrontare al meglio il campionato cadetto 2024-25.

LA CRONACA – Match divertente e con occasioni da ambo le parti allo Stadio “Aldo Olivieri”, dove il primo squillo è di marca ospite al minuto 18', quando Burbassi imbuca per Serna che, in area, viene fermata al momento del tiro da Saggion, la quale resta a terra dopo il contrasto e sarà costretta ad uscire per infortunio: al suo posto, in campo Rosolen. La sfida si sblocca al 34': Begal avanza a destra e crossa: sul secondo palo sbuca Marengoni che anticipa tutti e fa 1-0. La Freedom FC però risponde e, 5' dopo, ha subito la grande chance per il pari: Barro atterra Burbassi in area, è rigore; dal dischetto va Martin che centra in pieno il palo, niente da fare. Prima dell'intervallo, le padrone di casa sfiorano il raddoppio: punizione di Landa dalla trequarti destra, Picchi ci prova in allungo, Nucera in uscita fa carambolare la sfera sul palo e l'agguanta. Ad inizio ripresa, cuneesi ad un passo dall'1-1: perfetta palla dentro di Di Lascio che pesca l’inserimento di Asta, la quale stoppa e calcia, Soggiu salva tutto. Dall'altra parte, al 57', ci prova Landa ma Nucera copre bene il proprio angolo e manda in corner. Al 60' Ardito sceglie di inserire Mellano e Cocco per Serna e Bruni, venendo premiato immediatamente: Battaglioli scodella da destra, Ketis in area interviene ma non libera, sul pallone si avventa proprio Cocco che scaglia in porta, andando a segno dopo soli 50 secondi dal suo ingresso in campo. La gioia biancorossa però dura poco: al 66' Bega va sul fondo a destra e mette in mezzo, Merli con uno spettacolare tocco volante insacca, nonostante la deviazione d'istinto di Nucera, 2-1. Negli ultimi 20', oltre ad ulteriori sostituzioni, si segnala ancora un ottimo intervento di Nucera sulla conclusione di Begal dai 20 metri e poco altro: termina 2-1, le scaligere di mister Ulderici (fresco di riconferma) chiudono con un successo e la soddisfazione di aver superato all'ultima curva le “cugine” dell'Hellas al 5° posto in classifica.

Per la Freedom FC Women comunque un dolce ritorno in Granda, prima del “rompete le righe” previsto nei prossimi giorni.

CHIEVO-FREEDOM FC WOMEN 2-1

RETI: 34' Marengoni (C), 61' Cocco (F), 66' Merli (C)

Chievo Women (4-3-3): Soggiu, Micciarelli, Barro, Pizzolato, Saggion (21′ Rosolen); Ketis, Montemezzo (57′ Merli), Marengoni; Begal (82′ Trevisan), Landa, Picchi. A disp. Polonio, Pasquali, Congia, Peddio, Poli, Zannini. All. Ulderici.

Freedom FC Women (3-5-2): Nucera, Giatras, Zito, Bruni (60′ Cocco); Devoto, Battaglioli, Di Lascio (79′ Vazquez), Martin (79′ Marrone), Asta (88′ Servetto); Burbassi, Serna (60′ Mellano). A disp. Fadini, Fedele, Ara, Eletto. All. Ardito.

Arbitro: Angelo Davide Lotito della sezione di Cremona (Riccardo Bonicelli e Lorenzo Jacopo Cattaneo di Bergamo)

Ammonite: Barro (C), Giatras (F).