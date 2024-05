Tennis: LiSport Alba per la prima volta alla fase nazionale

Ci sono pagine di storia che vengono scritte sui campi di provincia, piccoli miracoli sportivi fatti di sudore e sacrificio.

Domenica 19 maggio 2024 diventerà una data indelebile per il Centro Sportivo San Cassiano di Alba.

Infatti grazie al successo della LiSport nei play-off regionali di serie C maschile, per la prima volta nella sua storia il sodalizio albese qualifica una sua compagine alla fase nazionale di una competizione tennistica.

Di fronte ai ragazzi capitanati da Andrea Merlo c'era la corazzata torinese del Centro Sport Robilant, orfana nell'occasione dell'ex ATP Edoardo Eremin. Un'assenza, quella di Eremin, che ha facilitato non di poco il compito della formazione albese , a pieno organico per l'occasione. A causa della pioggia dei giorni scorsi i primi tre singolari sono stati disputati nel campo indoor in erba sintetica , prima di poter giocare sui campi esterni in terra battuta.

Nel primo match di giornata Denis Golubev ha sconfitto 6-0, 6-2 Giorgio Ruello, dimostrandosi nettamente superiore all'avversario nonostante la parità di classifica. Stesso punteggio per Edoardo Cravanzola che ha annichilito Giulio Della Pietra senza che quest'ultimo fosse mai veramente nel match. Decisamente più faticosa la vittoria di Francesco Pedussia su Andrea Caminiti, superato 6-4 ,7-6 con una grande prova di tenacia e attaccamento alla maglia. L'unica sconfitta in singolare per Alba è stata quella di Marco Corino, opposto al forte Matteo Rosingana. Quest'ultimo si è imposto 6-3, 6-2 nel primo incontro disputato su terra battuta. Sopra per 3-1 dopo i singolari la LiSport aveva il destino nelle proprie mani, dovendo vincere uno dei due doppi in programma per approdare ai nazionali. Il successo è arrivato grazie alla coppia Golubev- Cravanzola, che ha concesso appena 4 games al duo Caminiti-Ruello.

Ora la LiSport conoscerà il nome della propria avversaria nella fase nazionale dal sorteggio che verrà effettuato nei prossimi giorni. In caso di successo nella doppia sfida di fine giugno, per i ragazzi di San Cassiano si apriranno le porte della B2.