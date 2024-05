Concorso di Eloquenza dei Lions: a Cuneo la finale distrettuale

Venerdì, 24 maggio, con inizio alle ore 16, si svolgerà, presso il Salone d’Onore del Municipio di Cuneo (via Roma, 28), la finale distrettuale del Concorso di Eloquenza 2024, promosso dal Distretto Lions 108 Ia3.



Si confronteranno nove candidati, provenienti dagli Istituti scolastici di Cuneo, Mondovì-Ceva e Savona. Di fronte a una Commissione giudicatrice, costituita da 5 esponenti del Distretto, i concorrenti dovranno esporre verbalmente e con tonalità efficace, modulata nei modi e nello stile dell’oratoria, le proprie riflessioni e argomentazioni sulla seguente frase: “«Laudato si’, mi’ Signore», cantava san Francesco d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia. […] Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla” (dalla Lettera Enciclica LAUDATO SI’ di Papa Francesco). “Cambiamo il mondo!”, suggerisce la Presidente del Lions Clubs International, Patti Hill.



Il tutto in un arco temporale compreso fra i sette e i dieci minuti.



Si tratta di un Concorso che annualmente coinvolge i primi tre classificati nelle finali cittadine di Cuneo, Mondovì e Savona, i cui Club Lions, da anni, programmano e svolgono il “service” di Eloquenza a livello degli Istituti di Scuola superiore appartenenti alla loro competenza territoriale