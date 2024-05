Volley femminile: Mon.Vi. Bam LPM Rossa campione territoriale Under 12 6vs6

Si sta rivelando ogni volta di più una stagione di profilo assoluto per il progetto Mon.Vi., che nel fine settimana appena concluso ha conquistato un nuovo titolo territoriale, il terzo della stagione, ed una nuova qualificazione ad una Final Four regionale.

Sabato pomeriggio, al PalaItis, la formazione Mon.Vi. Bam LPM Rossa si è garantita il titolo di campione territoriale Under 12 6vs6 al termine di una finale dominata contro Playasti (25-11, 25-9, 25-17).

Le giovani di coach Andrea Viola hanno concluso al meglio un percorso netto che non ha conosciuto sconfitta. 9 vittorie su 9 nel girone, seguite dal successo nei quarti di finale sulla Mon.Vi. Bam LPM Bianca, dalla semifinale con Canelli e proprio dalla finale con le astigiane.

A fare da corollario, in 12 gare totali non hanno perso nemmeno un set, chiudendo con un invidiabile record di 36-0.

Il titolo conquistato fa il pari con il titolo territoriale Under 12 4vs4 che le giovanissime atlete avevano conquistato nella prima fase della stagione, coronando una stagione dolcissima per le atlete e tutto lo staff.

ATLETE: Alice Imparato, Elisa Conte, Glodie La Joie Monga, Giulia Casagrande, Viola Giubergia, Ginevra Roà, Erica Revelli, Emma Politano, Rebecca Dumitrescu.STAFF: Andrea Viola, Ilenia Bastiera, Simona Mandrile, Guido Peirone.

DIRIGENTE: Stefania Quaglia.

Il titolo conquistato è la terza gemma di una stagione che vede il progetto monregalese affermarsi sempre più tra le società di vertice del territorio Cuneo-Asti. Oltre ai due titoli di Under 12 (a cui va aggiunto anche quello CSI con la formazione Verde), sono arrivati il titolo territoriale Under 13, l’argento territoriale e la partecipazione alle Final Four regionali in Under 14 e il bronzo territoriale in Under 18.