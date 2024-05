A Ceva il comitato CO.DI.CE ha incontrato i candidati alle elezioni per chiedere interventi a favore dell'ospedale

Apertura del pronto soccorso di Ceva h24 e servizi a favore delle vallate. Questo il tema al centro dell'incontro, organizzato organizzato dal Co.di.ce. ,comitato nato a favore del nosocomio cebano, dalla Croce Bianca di Ceva e dalla sezione locale di Federconsumatori , che si è tenuto lo scorso sabato presso la Biblioteca “Aloysius Bertrand”.

Un incontro pubblico che ha visto l'intervento dei candidati alle prossime elezioni comunali e regionali, con la presenza di moltissimi cittadini e rappresentanti della amministrazioni cebane e valtanarine, associazioni e personale sanitario.

Per la parte politica sono intervenuti: il sindaco uscente Vincenzo Bezzone, il consigliere uscente Fabio Montanelli e l’avvocato Cinzia Gallo (candidati alle amministrative); per la regione Ivano Martinetti (M5S), Damiano Carretto (Piemonte Popolare), Domenico Aiello (Libertà).

"Ringraziamo - dicono gli enti che hanno organizzato l'incontro - tutti coloro che sono intervenuti e sottolineiamo che erano presenti non solo tutti i candidati Sindaci di Ceva, ma anche molti altri “concorrenti” dei paesi delle valli limitrofe: Val Tanaro, Valle Mongia e così via.

Segno inequivocabile dell’importanza riconosciuta alla questione “Ospedale”, che non interessa solo la città di Ceva, ma tutto il comprensorio.

E ringraziamo naturalmente anche i candidati alle prossime elezioni regionali presenti all’evento: a questo proposito, registriamo la presenza di tutte le liste partecipanti alla competizione, ad eccezione di quelle a sostegno di Alberto Cirio e Gianna Pentenero. Crediamo che coloro che, pur invitati, non hanno partecipato, abbiano perso un’occasione per rappresentare la propria posizione. Come hanno potuto verificare tutti i partecipanti all’iniziativa, ai candidati è stata riconosciuta in modo equilibrato facoltà di parola ed il dibattito si è svolto in modo sereno e trasparente. Comunque non vogliamo esprimere alcun giudizio su tali scelte: saranno i cittadini a valutare questi comportamenti e a formarsi conseguentemente un’opinione al proposito.

Per quel che ci riguarda, confermiamo che l’incontro pubblico organizzato rappresenti solo una tappa del percorso che intendiamo percorrere.

Seguiranno senz’altro altre nostre iniziative, mirate alla riapertura del Pronto Soccorso H24, alla realizzazione di tutte le condizioni necessarie per la piena operatività dello stesso e, più in generale, al riconoscimento dell’Ospedale di Ceva quale centro ottimale per la gestione delle emergenze sul territorio.

Si tratta, d’altra parte, di elementi essenziali sulla cui difesa tutti i candidati hanno convenuto: anche se questo significa dover superare ostacoli oggettivi, come la carenza di personale medico, che tuttavia non può diventare un alibi per coprire criticità oggettive."