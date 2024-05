A Cuneo nuove aperture di esercizi commerciali, Ricchiardi: "Più fiducia nel futuro"

Nuove insegne e nuove vetrine stanno colorando la Città con nascite di attività commerciali, turistiche e di servizi alle persone e alle aziende. Tra le nuove attività aperte di recente troviamo un negozio che offre prodotti tipici della Valle Grana, un rivenditore/centro assistenza per computer e tutto ciò che riguarda l’informatica, una profumeria specializzata in fragranze di nicchia, un’enoteca ed una nota catena di underwear proveniente da un centro commerciale.



Si tratta di un movimento positivo che da tanto, da troppo tempo non si osservava, una nuova vitalità imprenditoriale del territorio comunale.



L’attività del Distretto del Commercio di Cuneo sta svolgendo il suo compito, dando nuova spinta anche al rinnovamento delle attività esistenti, qualificandone l’offerta e migliorandone l’attrattività.



“Quanto riscontrato nel recente passato - interviene Roberto Ricchiardi, presidente di Confcommercio Cuneo – fa ben sperare per il futuro, non soltanto per l’imprenditoria nascente, ma per la stessa crescita della Città”.