All'aeroporto di Cuneo torna l'open day dedicato al mondo dell'aviazione

Cuneo Airport è lieto di annunciare il suo prossimo Open Day, che si terrà domenica 9 giugno. Durante questa giornata speciale, dedicata alle famiglie e agli appassionati, sarà possibile partecipare a una visita guidata attraverso i vari settori dell'aeroporto, offrendo uno sguardo ravvicinato ai processi operativi che permettono il funzionamento dello scalo e l’opportunità di conoscere la comunità aeroportuale.



Per garantire un'esperienza piacevole e sicura, l'accesso sarà limitato a 150 persone, divise in tre scaglioni di accesso: alle ore 10, 10.30 e 11. Il percorso di visita avrà una durata di due ore e includerà la visita ai banchi check-in, una tappa presso la postazione di elisoccorso per comprendere il ruolo cruciale del servizio, soste presso la postazione della Polizia di Stato e sotto la torre ENAV per conoscere l’attività di controllo del traffico aereo, la visita al servizio antincendio per apprezzare il lavoro dei vigili del fuoco aeroportuali.



Sarà inoltre possibile assistere ai decolli e agli atterraggi dei voli di linea previsti per la giornata, arricchendo così l'esperienza in aeroporto. Al termine della visita, i partecipanti che lo desiderano potranno pranzare presso un’area dedicata del ristorante alle Partenze con vista sulla pista, con la possibilità per i più piccoli di utilizzare l’area bimbi attrezzata con i giochi.



Per partecipare all’evento è necessario iscriversi inviando copia dei documenti di identità dei partecipanti; i minori di 18 anni possono partecipare solo se accompagnati da un genitore. Sarà possibile iscriversi a partire da mercoledì 22 maggio fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni contattare: 0172 741577.



Cuneo Airport invita a partecipare a questa straordinaria opportunità di esplorare l'aeroporto da una prospettiva unica!