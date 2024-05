Analista di Bloomberg afferma che l’approvazione degli ETF su Ethereum è più vicina

L’entusiasmo nel mondo delle criptovalute è palpabile dopo che un analista di Bloomberg ha aumentato le probabilità di approvazione dell’ETF spot su Ethereum al 75%. Questa notizia ha scatenato un’ondata di ottimismo tra gli investitori, portando a un’impressionante crescita del valore di Ethereum e di altre criptovalute.

Se l’approvazione dovesse arrivare, rappresenterebbe un passo avanti significativo per l’industria delle criptovalute, conferendo una maggiore legittimità e potenzialmente attirando un nuovo flusso di investimenti istituzionali.

Segno che il mercato sta reagendo positivamente alle aspettative di un cambiamento normativo favorevole, anche la prevendita di 99Bitcoins, un token ERC-20 costruito sulla blockchain proprio di Ethereum, sta volando.

Eric Balchunas di Bloomberg aumenta le possibilità di approvazione dell'ETF dal 25% al 75%

In un contesto di crescente ottimismo per il settore delle criptovalute, Eric Balchunas, analista di Bloomberg, ha significativamente aumentato le probabilità di approvazione dell’ETF spot su Ethereum, passando dal 25% al 75%. Questa revisione al rialzo è stata influenzata da recenti sviluppi che suggeriscono una possibile svolta a Washington. La notizia ha avuto un impatto immediato sui mercati, con il prezzo di Ethereum (ETH) che ha superato la soglia dei 3.600 dollari.

L’incremento delle probabilità di approvazione è un indicatore della fiducia crescente nell’industria delle criptovalute e nel suo potenziale di integrazione nel sistema finanziario tradizionale. Gli ETF, essendo strumenti di investimento regolamentati, offrono agli investitori un modo più sicuro e conveniente per accedere alle criptovalute, senza la necessità di gestire direttamente gli asset digitali.

La mossa di Balchunas arriva in un momento in cui il mercato delle criptovalute sta mostrando segni di maturazione, con un interesse sempre maggiore da parte di investitori istituzionali e una maggiore attenzione alla conformità normativa. L’approvazione di un ETF su Ethereum rappresenterebbe un traguardo storico, in quanto fornirebbe un ulteriore livello di legittimità e potrebbe fungere da catalizzatore per l’adozione di massa delle criptovalute.

Tuttavia, nonostante l’ottimismo, è importante notare che l’approvazione non è ancora garantita. La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha il compito di valutare tali proposte e la sua decisione finale dipenderà da una serie di fattori, tra cui la stabilità del mercato, la protezione degli investitori e la conformità normativa.

Pertanto, l’aumento delle probabilità di approvazione dell’ETF su Ethereum da parte di Balchunas riflette una tendenza positiva per il settore delle criptovalute. Se l’approvazione dovesse verificarsi, potrebbe aprire la strada a nuove opportunità di investimento e a una maggiore integrazione delle criptovalute nell’economia globale. E proprio la blockchain di Ethereum è stata al centro dell’attenzione, grazie alla ICO di un token in rampa di lancio.

99BTC di 99Bitcoins supera la soglia di $1,5 milioni

La criptovaluta 99BTC di 99Bitcoins ha raggiunto un traguardo significativo, superando la soglia di $1,5 milioni durante la sua prevendita. Questo successo è il risultato di una combinazione unica di fattori che hanno catturato l’attenzione degli investitori.

99Bitcoins, noto per essere un’autorità nell’educazione sulle criptovalute, ha introdotto un modello Learn-to-Earn che premia gli utenti con token 99BTC per l’apprendimento e l’interazione con la piattaforma. Questo approccio innovativo ha reso 99BTC non solo un investimento, ma anche uno strumento educativo, incentivando gli utenti a espandere la loro conoscenza nel campo delle criptovalute.

La prevendita di 99BTC si è distinta per la sua struttura progressiva, con il prezzo del token che aumenta a ogni fase, offrendo ai primi investitori l’opportunità di acquistare a un prezzo vantaggioso. Il prezzo iniziale di $0,001 ha permesso agli investitori di entrare nel mercato a un costo accessibile, con la prospettiva di ottenere guadagni significativi una volta che il token verrà quotato sugli exchange.

Le caratteristiche del token 99BTC includono la sua natura di token ERC-20, che garantisce compatibilità con l’ampio ecosistema Ethereum. Inoltre, avere 99BTC in un wallet Ethereum sblocca una serie di vantaggi, come l’accesso a contenuti premium, canali di trading esclusivi e sconti.

Le previsioni per il valore di 99BTC sono ottimistiche, con gli analisti che prevedono una crescita costante nel corso dei prossimi anni. Entro la fine del 2024, il token potrebbe raggiungere i $0,004, mentre entro il 2030, il suo valore potrebbe salire fino a $0,045 o più. Queste stime sono basate su vari fattori, tra cui l’andamento del mercato delle criptovalute, l’halving di Bitcoin e l’evoluzione della piattaforma 99Bitcoins.

In conclusione, la prevendita di 99BTC ha dimostrato il potenziale di 99Bitcoins non solo come piattaforma educativa, ma anche come investimento promettente nel mondo delle criptovalute.

