Il dj Faber Moreira verso il Guinness: è oltre la metà della sua sfida [VIDEO]

120 ore alla consolle: ieri sera al palaCRSaluzzo del Foro Boario, Fabrizio Morero, in arte dj Faber Moreira, ha superato la metà della sua sfida, iniziata, mercoledì 15 maggio con l’avvio del WRA Festival – World Record Attack.

Con 240 ore alla consolle, la più lunga maratona dj del mondo, vuole entrare nel Guinness World Record, un record che dovrebbe stabilire sabato 25 maggio.

Al PalaCrSaluzzo, trasformato in una immensa discoteca, con musica non stop, luci flou e laser, c'è un crescendo di entusiasmo e di partecipazione con oltre 12 mila persone, nei primi 5 giorni del WRA per il record in fieri del dj saluzzse, 59 anni, 39 anni come Faber Moreira.

La sua è una grande performance artistica e fisica, che sta affrontando con una preparazione da atleta, con 18 mesi di allenamento alle spalle, una dieta studiata ad hoc, concentrazione estrema per vincere la fatica ciclopica, avendo solo due ore al giorno per le necessità personali e per il riposo (il letto sul palco e il pranzo alla consolle). Riposo diviso in trance di 15 minuti.

Nella maratona, ad alta risonanza mediatica, ripresa dal Tg 3 Piemonte, è accompagnato dai sassofonisti Dr Jeanfat e Piero Vallero, da percussionisti come Anton Wave, Angelo Secchi e Maurizio Vespa, guest dj come Don Calo, 4Mina, Luca Testa e Ludovic Gosmar, dal violino mistico di Simona Mana e l’energia del vocalist Enrico Giorda, dall’avvicendarsi intorno a lui di perfomance di più di ottanta artisti tra acrobati, ballerini, vocalist e musicisti.

Nella grande festa della musica, aperta a tutti, si alternano eventi a raffica: ieri sera la conviviale del Rotary Saluzzo, presieduto da Luigi Fassino che ha consegnato a Faber Moreira il gagliardetto del club, festeggiando con lui le 120 ore di musica: “Il Rotary sostiene Moreira” come aveva sostenuto la sua precedente sfida con l’allora presidente Devalle.

Una cena a cura dell’Agriturismo La Gallina Bianca, 150 persone ai tavoli nei 2.500 metri quadri dell’area interna, vivacemente affollata, a ogni ora da un pubblico eterogeneo: dai bambini agli ultranovantenni, associazioni che operano nel sociale, sportivi, da chi viene per la colazione e chi per l'aperitivo. Si entra nella musica sempre e in un evento dai contorni epici, dove si balla, si mangia, ci si diverte anche all’esterno con il parco giochi, giostre, la ruota panoramica, lo street food, come in una festa di paese.

"L’entusiasmo della gente attorno è lo sprone più grande" afferma Moreira, rispondendo agli applausi dei rotariani saluzzesi e di chi tifa per lui. Nella serata di ieri sera ha superato la metà della sua impegnativa sfida.

Due anni fa il dj alla ex Caserma Musso, era rimasto alla consolle 206 ore 26 minuti e 33 secondi, ma il Guinness non gli era stato assegnato perché spiega “mancavano le testimonianze di 10 ballerini sempre presenti in pista” come richiedava il regolamento.

"Questa volta abbiamo coinvolto il popolo della notte di tutto il Piemonte e scuole di danza di tutta la Provincia. Abbiamo 15 testimoni, che si alterneranno affinché due siano sempre presenti, telecamere ovunque e il 25 maggio arriverà Lorenzo Veltri, giudice ufficiale del Guinness World Record e giudice del programma televisivo Lo show dei record con Gerry Scotti, che potrà certificare subito la performance".

IL RECORD: attualmente il primato appartiene al dj polacco Norbert Selmaj aka Norberto Loco, che, nel 2014, ha mixato alla consolle dell’Underground Temple Bar a Dublino per 200 ore.

Faber Moreira va oltre e punta alle 240 ore ovvero a mixare fino alle 21 di sabato 25 maggio, utilizzando oltre 6.000 dischi.

L’ingresso al WRA è libero giorno e notte, ad eccezione delle serate di venerdì 24 e sabato 25 maggio (dalle 22), per le quali sono già aperte le prevendite su https://wrafestival.it/programma-evento/

Trasporti: sono organizzate navette gratuite nelle serate clou e 4 linee di bus notturni con i maggiori centri della Granda.

LA DICHIARAZIONE DI FABER MOREIRA

"Con il World Record Attack - WRA Festival – volevo creare una immensa festa della musica, sorprendente e inclusiva, in cui tutti potessero ballare, divertirsi, esprimere le loro sensazioni scrivendo le loro firme e i loro commenti su un gigantesco pannello. Se riuscirò a battere questo record il merito sarà di ognuna delle persone che avrà ballato e mi avrà sostenuto con la sua energia! E a tutti loro, al mio team, agli sponsor che hanno creduto in me, va fin da subito il mio più sentito ringraziamento. Perciò invito tutti a raggiungerci a Saluzzo, giovani, adulti, famiglie, bambini, scuole di danza, amanti del ballo, il popolo della notte. Ballate con me al WRA Festival, respirate il sogno, entrate con me nel Guinness World Record!".





Il programma è sul sito wrafestival.it.

Oggi martedì 21 maggio, alle 17 un nuovo step da superare: le 140 ore fatte da dj Energy. Nella serata dedicata ai DJ che hanno fatto la storia, ci sarà la cena a cura di Interno2 e lo spettacolo con le percussioni elettriche di Angelo Secchi ed Enrico Giorda come vocalist.

Mercoledì 22 sarà la serata dedicata agli sponsor con la cena curata da Interno 2. Come Guest Artist torneranno Simona Mana ed Enrico Giorda, che avevano accompagnato Faber nella serata inaugurale.

Giovedì 23 il menù sarà curato dal ristorante Monviso e tutti aspettano il ritmo del vibrafono di Maurizio Vespa e la carica di Tuse al microfono. Giovedì 23 ci saranno ben 3 step da battere: alle 3 le 150 ore del dj Renè Brunner, alle 5 le 152 ore del dj Hertz e, alle 21, le 168 ore raggiunte dal dj Smokin Joe nel 2012.

E poi occhi puntati sulle 5 del mattino di venerdì 24 maggio, ovvero sul record attuale di 200 ore detenuto dal 2014 dal dj polacco Norberto Loco. Alla sera (con ingresso in prevendita) è in programma la Cena Champagne Taittinger a cura di Interno 2, mentre Dr Jeanfat si esibirà al sax e al flauto e Tuse lo accompagnerà come vocalist.

L’ultima delle 3 serate a pagamento, le WRA nighteless, sarà sabato 25 maggio, la grande notte di Faber, quella in cui arriverà al suo obiettivo: 240 ore alla consolle.