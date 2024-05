Una tradizione che si rinnova di anno in anno. Domani, mercoledì 22 maggio, in occasione delle celebrazioni per la festa di Santa Rita, a Borgo San Dalmazzo, presso il Santuario di Monserrato, si terrà la Santa messa, al termine della quale si svolgerà la benedizione delle rose.

La celebrazione inizierà con la recita del rosario alle ore 6.30 e alle 7 verrà celebrata la Santa messa.