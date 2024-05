Elezioni Trinità, ecco il calendario degli incontri elettorali con la lista di Sismia Selvaggia Spertino

Per le prossime amministrative a Trinità il candidato sindaco Sismia Selvaggia Spertino sarà in corsa con la lista "Trinità il nostro Paese".

In questi ultimi 5 anni - spiega Spertino - Trinità si è fermata e non posso veder morire il paese dei miei bisnonni, il paese dove sta crescendo la mia famiglia, da madre conosco le necessità e il bisogno di “servizi” delle famiglie, ascolterò ognuno di voi.

Dopo 10 anni in Comune, consigliere comunale, vice sindaco, capogruppo di minoranza , dopo due anni di lavoro come assistente nel Consiglio Regionale del Piemonte, sono ancor più preparata e pronta a portare il mio impegno, le mie energie e la mia esperienza al servizio dei trinitesi.

Alcuni punti del nostro ricco programma che racconteremo nei vari momenti d’incontro con la popolazione.

• SOSTEGNO a tutte le associazioni trinitesi;

• SOSTEGNO a tutte le iniziative e manifestazioni, saremo al fianco di ogni iniziativa già esistente e aiuteremo a far crescere quelle nuove;

• EFFICIENTE utilizzo di risorse Pnrr, contributi europei, statali e regionali;

• un vero COMUNE SOCIALE che non dimentichi nessuno, a sostegno dei più fragili e delle persone in difficoltà;

•ATTENZIONE ai nostri anziani che rappresentano la nostra storia cercando di concretizzare un luogo d’incontro per loro;

• realizzazione di un’applicazione “APP Comune di Trinità” per ricevere in tempo reale avvisi/informazioni importanti;

•MANTENIMENTO di tutti i servizi 0-14 anni e miglioramento degli stessi;

• grazie alla professionalità dei cantonieri miglioreremo l’ordinaria manutenzione del Parco Allea e il decoro del Paese;

• daremo vita al “Circolo delle Idee” di Trinità;

• ATTENZIONE ai nostri giovani, istituzione di un CENTRO AGGREGATIVO GIOVANILE;

• apertura dello “sportello del cittadino”;

• INSTALLAZIONE nuovi punti luce, dove necessario, per rendere più sicuri i luoghi e le passeggiate dei trinitesi;

• portare Trinità allo splendore che merita e lavorare con tutte le associazioni con la migliore collaborazione possibile;

• rendere lo sport e le strutture fruibili a tutti;

Questi sono solo alcuni punti del nostro ricco programma che racconteremo nei vari momenti d’incontro con la popolazione.

A chi chiede quale sogno abbiamo se verremo eletti rispondiamo: un sogno? È troppo poco, a volte i sogni sono lontani dalla realtà. E a volte con i sogni si possono individuare obiettivi irraggiungibili, irrealizzabili, gravando sulle casse comunali e sui cittadini. Ecco perché NOI ci siamo posti degli OBIETTIVI PRECISI e siamo determinati a lavorare insieme per sviluppare il programma elettorale che presentiamo. Guardiamo ad un REALE FUTURO per il nostro Paese, lavoriamo concretamente sul presente per RISOLLEVARE TRINITÀ. Non raccontiamo la favola di nuove opere irrealizzabili, non costruiremo edifici per interessi personali, se verremo eletti PERSEGUIREMO GLI I TERESSI COMUNI della cittadinanza. Mettiamo al centro dei nostri obiettivi Trinità e i trinitesi, al loro servizio per soddisfare i loro bisogni.