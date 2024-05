Nuovo polo scolastico di Busca, per la sicurezza dei bambini si propone la chiusura di corso Giolitti

In attesa del nuovo polo scolastico della città di Busca, che non ha sempre raccolto consensi per i tempi di costrruzione e per la temporanea collocazione degli studenti in aule container, una delle mamme più critiche, Laura Mandaglio, nella sua veste di rappresentante dei genitori in Consiglio di Istituto, ha presentato in Comune una proposta relativa alla viabilità di accesso e uscita dal nuovo istituto.

La Mandaglio, assieme alla consigliera di minoranza Silvia Gollè

Si propone la chiusura di corso Giolitti per la durata di venti o venticinque minuti sia in arrivo che in uscita dal nuovo polo scolastico. I sette pulmini dello scuolabus dovrebbero venire fatti posizionare all'ingresso della scuola lato corso Giolitti in modo che, in totale sicurezza, i ragazzi e i bambini possano scendere e salire dai mezzi stessi.

"Tutto ciò, fintanto che il Comune non si sarà adoperato per riportare il mercato in via Umberto. Per quanto riguarda il venerdì, stante il mercato settimanale posizionato dall'amministrazione uscente in corso Giolitti, si chiede che gli agenti della polizia municipale - ed ovviamente per limitare gli innumerevoli disagi per i residenti di via Verdi e via Luigi Einaudi - tutelino la discesa, l'accompagnamento, la salita di bambini e ragazzi da e verso i pulmini che verrebbero posizionati nel parcheggio a fianco del giardino dell'Infinito, con l'impegno che gli stessi saranno accesi solo in fase di partenza effettiva dal sito, al fine di ridurre le emissioni".

Il documento è stato depositato all'Ufficio protocollo del Comune.