Atletica: presentato il Meeting regionale "Walter Merlo", appuntamento a domenica 16 giugno (VIDEO)

Si è svolta presso la sede dell'Atl del Cuneese la presentazione della 25^edizione del Meeting Walter Merlo, organizzata dall'Atletica Cuneo.

La kermesse avrà luogo domenica 16 giugno al campo di atletica cuneese di Corso Francia

Ad illustrare il programma Josè Bencosme de Leon, nella doppia veste di organizzatore ed atleta. L'ostacolista sarà infatti uno dei partecipanti al Meeting che metterà in palio titoli provinciali e regionali, su 60 hs, 80 m, 100 m, 300 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 400 hs, salto in lungo, salto in alto e lancio del disco.

Con lui anche campioni e campionesse quali Mario Lambrughi, Ilaria Verderio, Martina Amidei, Lapo Bianciardi, Michele Tricca.

Nel video le dichiarazioni di Bencosme, del presidente dell'Atl del Cuneese Bernardi e di Franco Arese, mito dell'atletica cuneese e italiana.