Tennis: Camilla Rosatello compie l'impresa nel WTA 250 di Rabat, battuta la numero 36 al mondo Yuan

Grande impresa di Camilla Rosatello sulla terra rossa marocchina di Rabat.

L’atleta di Lagnasco, tornata ad allenarsi tra le mura amiche presso la VTT sui campi del Tennis Stadium, ha vinto il match più importante in carriera a livello di singolare battendo in tre set e dopo una gran lotta la cinese Yuan, numero 1 del seeding e 36 del mondo.

Dopo aver conquistato il primo set al tie-break alla seconda opportunità e non senza aver annullato diverse palle set, nel secondo ha rifiatato subendo la reazione dell’avversaria che si è imposta 6-1. Nella terza frazione Camilla Rosatello è ripartita con la giusta concentrazione, ha stretto i denti e dopo una serie di break reciproci ha trovato colpi e coraggio nel decimo gioco affrontato al servizio. Ha chiuso con un meritato 6-4, mulinando diritti e servizi di ottima fattura salendo negli ottavi dove troverà la russa Rakhimova.

Non c’era modo migliore per festeggiare l’ingresso nel main draw del Roland Garros in doppio a fianco di Angelica Moratelli.

Al termine un po’ di commozione per Camilla che è corsa ad abbracciare il coach e fidanzato Francesco Bessire e l’amica e collega palermitana Dalila Spiteri.