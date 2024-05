A Cuneo si inaugura la "panchina del dialogo"

Nell’ambito dell’iniziativa “Sant’Antonio: 100 e 20 anni da raccontare” finanziato dalla Fondazione CRC, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese inaugura la “panchina del dialogo”.

L’evento è previsto per mercoledì 29 maggio 2024 alle ore 16.30, presso i Giardini Sant’Antonio, adiacenti alla Chiesa (corso Nizza 89).



Questo momento conclude il percorso organizzato per festeggiare i 20 anni di vita della RSA Sant’Antonio, occasione che ha permesso di ripercorre insieme alla comunità cuneese, in particolare al quartiere Cuneo Nuova, la storia di una struttura che oggi è una residenza per anziani, ma che negli anni della sua vita centenaria ha sempre avuto un ruolo e garantito un servizio alla cittadinanza di Cuneo.



La “panchina del dialogo” sarà collocata nel giardino pubblico attiguo alla struttura e avrà l’obiettivo di promuovere il dialogo tra generazioni a partire da narrazioni, letture e attività animative che andranno ad alimentare nuove possibilità di incontro.