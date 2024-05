Buon compleanno TargatoCn: in diretta la festa per i nostri vent'anni, a partire dalle 15

Nella notte tra il 20 e il 21 maggio, attorno alle 2, escono le prime notizie. E' il 2004. Nasce Targato Cn, il primo quotidiano online della provincia Granda, uno dei primi in Italia.

Sanremonews era già nato da qualche anno. E' stato il primissimo giornale web del gruppo editoriale Morenews, che oggi racconta tante province del Piemonte, della Liguria e anche un pezzo di Lombardia.

Sono stati vent'anni tutti in salita. La salita è faticosa, ci sono momenti in cui è necessario rifiatare, altri in cui mettere un passo davanti all'altro diventa un'impresa titanica. A volte si cade.

Ma la salita è anche crescita, progressione.

La salita è strada, percorso, incontro e scambio. Quello che c'è stato con tante persone che in questi vent'anni hanno fatto parte della squadra. C'è chi è rimasto e c'è chi se ne è andato, ha fatto altre scelte, ha cambiato direzione.

Targato Cn c'è ancora.

Oggi rappresenta una primaria realtà dell'informazione non soltanto provinciale, ma regionale, con decine di migliaia di lettori che ogni giorno cercano le nostre pagine per essere aggiornati sulla realtà della Granda 365 giorni l'anno. Sono stati vent'anni densi di fatti, notizie, tragedie, eventi, illusioni e certezze.

Che oggi condivideremo in una grande festa di compleanno, a Cuneo, nella sede del gruppo editoriale in corso Nizza 16. Verranno tanti amici di ieri e di oggi a trovarci e a condividere questa giornata storica con tutta la redazione. Potrete viverla con noi in una lunga diretta, in cui avremo tanti ospiti.

State con noi per vivere la giornata che celebra i primi vent'anni di Targato Cn, tra ricordi, foto e notizie che hanno raccontato la nostra bellissima provincia Granda.