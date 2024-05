Lpm Bam Mondovì: ufficiale lo Staff del nuovo Puma

Con l’annuncio delle prime due giocatrici che comporranno il roster della LPM Bam Mondovì si è aperta ufficialmente la lunga marcia di avvicinamento alla stagione 2024/25. Ma non di sole ragazze è composto il gruppo: a comporre la squadra dietro le quinte ci sono diverse persone che a vario titolo le seguiranno le giocatrici in tutto il loro percorso.

Lo staff si è già ritrovato per una prima riunione informale la scorsa settimana presso il ristorante “Cristallo” di Villanova, in compagnia della presidente Alessandra Fissolo. La maggior parte del gruppo è una conferma della passata stagione, ma alcune facce si affacceranno per la prima volta al panorama della prima squadra.

Già annunciati sono stati i due tecnici, Claudio Basso e Matteo Brignone, che sul campo dirigeranno la squadra, ma sono tante le figure sul campo e dietro la scrivania che supporteranno il loro lavoro. Andiamo a conoscerli nel dettaglio.

Staff tecnico

Allenatore: Claudio Basso

Secondo allenatore: Matteo Brignone

Team manager e DS: Massimo Rubado

Assistente allenatore/scoutman: Andrea Cornaglia

Scoutman: Massimo Gazzola

Sparring partner: Filippo Camperi

Dirigente societario: Paolo Borello

Staff sanitario

Preparatore atletico: Lorenzo Arioli

Fisioterapisti: Sergio Gandolfi e Greta Giuliano

Ortopedico: Daniele Imarisio

Osteopata: Luca Rolando

Nutrizionista: Romina Camperi