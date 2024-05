Volto nuovo in casa Granda Volley: Fay Bakodimou arriva a Cuneo

“Per me è un onore giocare a Cuneo, rappresentando un club italiano così storico. Ora voglio conoscere la città e i suoi fantastici tifosi. Dobbiamo iniziare a lavorare per raggiungere i nostri obiettivi come squadra. Infine spero sia una stagione solida e con tanti successi”.

Sono queste le prima parole di Fay Bakodimou con la divisa di Cuneo cucita addosso.

La greca classe 2000 ha completato la propria formazione come giocatrice negli Stati Uniti, dove ha partecipato al campionato universitario con Towson University. Dopodiché Bakodimou è tornata in patria dove ha mostrato il suo talento di schiacciatricenell’ultimo anno tra le fila dell’Ilisiakos, rendendo al massimo anche in battuta.

I co presidenti Bianco e Manini hanno accolto Bakodimou così: “Per noi è un ottimo apporto di qualità che può aiutarci nell’annata che verrà. La squadra sta prendendo forma in vista della prossima stagione”.