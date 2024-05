A Cuneo nuove linee guida per le autorizzazioni legate a manifestazioni, eventi e attività di cantiere

Sono entrate in vigore le nuove Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai valori limite di esposizione al rumore per lo svolgimento di manifestazioni/eventi temporanei in luogo pubblico o aperto al pubblico e per l’esercizio delle attività dei cantieri, redatte sulla base di quanto disciplinato dalla Regione Piemonte in materia di inquinamento acustico e deroghe.



Si tratta di norme che commercianti, esercenti, responsabili di cantiere, associazioni e organismi, comitati di quartiere dovranno seguire quando intendono svolgere attività in luogo pubblico o aperte al pubblico, attività durante le quali si preveda possano essere superati temporaneamente i valori limite per le sorgenti sonore consentiti dalle norme nazionali e regionali in vigore, recepite dal Comune nel Piano di Zonizzazione Acustica. In tali situazioni si rende necessario dare comunicazione e ottenere autorizzazione secondo precisi procedimenti.



Gli elementi fondamentali delle nuove norme prevedono che sia data comunicazione o sia richiesta con specifica istanza la deroga entro 15 giorni dalla data d’inizio dell’evento. Il numero complessivo di deroghe annuali concedibili per singolo richiedente è sempre di 30 giorni all’anno.



In particolare, per quanto riguarda le manifestazioni e gli spettacoli, le linee guida distinguono tra comunicazioni con modalità semplificata e istanze con modalità ordinaria. La modalità semplificata riguarda gli eventi che si svolgono nell’orario 9:00-22:00 per un massimo di 30 giorni all’anno (con la possibilità di 2 giorni all’anno fino alle 24:00), oppure si applica per iniziative quali le feste patronali (con il limite di richieste di deroghe per un massimo di 15 giorni all’anno, sempre con svolgimento nell’orario 9:00-22:00, di cui due giorni entro le 24:00 e due entro le 1:00 del giorno successivo). Nella modalità semplificata, il Comune non emette provvedimento autorizzativo.



Le istanze ordinarie riguardano invece gli eventi che si svolgono nell’orario 9:00-24:00, sempre per un massimo di 30 giorni all’anno (non cumulabili con le casistiche che richiedono la semplice comunicazione): in questo caso è però richiesta la valutazione di impatto acustico a firma di un tecnico abilitato. Per le istanze ordinarie il Comune rilascia provvedimento autorizzativo.



Le linee guida contengono poi indicazioni specifiche per i cantieri.



Il mancato rispetto delle procedure autorizzative o dei contenuti dell’autorizzazione medesima è passibile di sanzione amministrativa tra i 500 e i 20.000 euro.



“L’obiettivo delle norme introdotte - spiega l’Amministrazione - è di garantire l’ordine pubblico, dando indicazioni su come rendere possibile una socialità che sia rispettosa delle diverse esigenze. Se si rispettano le regole, è possibile avere momenti di festa e divertimento senza compromettere la quiete dei residenti. Siamo fiduciosi che uno sforzo congiunto possa aiutare tutti a una convivenza serena e civile”.



Il testo delle linee guida è pubblicato sul sito del Comune di Cuneo, dove è disponibile anche la modulistica per la richiesta di autorizzazioni (Comune di Cuneo - Portale Istituzionale - Autorizzazioni in deroga per manifestazioni, spettacoli e cantieri temporanei)



Il personale dell’Ufficio ambiente è disponibile per chiarimenti e raggiungibile al 0171/444 562 – 521 oppure via mail: ambiente@comune.cuneo.it