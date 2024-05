Ancora una grande azienda per gli studenti Cfpcemon: la Continental di Cairo Montenotte

Anche se la scuola volge ormai al termine, non si fermano gli incontri tra gli studenti del Cfpcemon e le aziende del territorio. L’ultima visita didattica, prevista dalla sede di Ceva per l'anno formativo in corso, si è tenuta giovedì 16 maggio presso lo stabilimento della Continental di Cairo Montenotte SV.

Dopo un primo incontro in aula avvenuto a fine aprile, gli studenti della terza annualità del corso operatore meccanico hanno avuto l’opportunità di visitare l’azienda, leader nel settore automotive e specializzata nella produzione di freni a tamburo, esplorandone ogni reparto.

I responsabili aziendali hanno accolto gli studenti con grande disponibilità, offrendo un’opportunità di formazione immersiva e permettendo loro di comprendere l’importanza di una solida preparazione teorica applicata in un contesto pratico.

La Direttrice della sede Ernesto Rebaudengo, Simona Giacosa, ha ringraziato i referenti e sottolineato ancora una volta l'importanza di tali collaborazioni: "L'impegno del Cfpcemon nel promuovere queste esperienze formative si è intensificato in questo anno formativo, ma non sarebbe stato possibile senza la collaborazione delle aziende partner. Ringrazio pertanto i responsabili e i tecnici Continental per l’esperienza concreta in cui hanno coinvolto i nostri studenti, testimonianza del loro forte impegno nel supportare i giovani nel loro percorso di orientamento al mondo del lavoro."

L’ultimo appuntamento di questo ciclo, per quanto leggermente diverso dai precedenti, si terrà proprio questa settimana quando gli studenti del corso di operatore meccanico incontreranno i referenti del Centro Impiego per un focus sulla ricerca attiv