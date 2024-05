Logo della Consulta della Solidarietà di Savigliano, una mostra con i lavori degli studenti dell'Istituto “Cravetta-Marconi” [FOTO]

Martedì 21 maggio alle ore 10 è stata inaugurata, nel Palazzo Comunale di Savigliano, la mostra degli elaborati, per il concorso per l’ideazione del logo della Consulta della Solidarietà saviglianese, realizzata dagli studenti dell’indirizzo “Grafica e comunicazione” dell’Istituto “Cravetta-Marconi”: 82 soluzioni proposte, 6 classi coinvolte del triennio finale, hanno partecipato al concorso.

La mostra allestita al primo piano degli sarà aperta al pubblico fino al 3 giugno. “Proporre ai nostri allievi un concorso, è sempre un’occasione formidabile, per sperimentare realmente le proprie conoscenze e competenze; è stata un’opportunità per affrontare una tematica complessa, cercando di risolverla con immediatezza comunicativa nella duplice versione a colori e monocromatica (come timbro). Le chiavi interpretative, insistono su alcune costanti formali che evocano il concetto di solidarietà: cuori, mani, gruppi di persone, etc. Le forme che definiscono le proposte progettuali, tendono ad essere curvilinee, perché la curva riunisce, mentre la retta separa. In alcune soluzioni sono presenti tasselli di un puzzle, perché il tassello che si unisce ad altri, rimanda all’idea di unirsi per solidarizzare. Qualcuno ha optato con un rimando simbolico saviglianese, la torre civica, altri hanno impresso nel segno la forma geografica del Piemonte”. Questi pensieri, estratti dalla presentazione del Prof.Marco Filippa, responsabile dell’indirizzo, inquadrano il lavoro sviluppato dagli allievi seguiti nel percorso da lui e dalle colleghe Michelle Fedele, Monica Lerda, Mirella Sereno e Rachele Viti.

Durante l’inaugurazione è intervenuto il Presidente della Consulta Sergio Mondino, la vice Sindaco, Federica Brizio (Assessora con deleghe: Lavori Pubblici - Viabilità - Trasporti - Servizi Cimiteriali e Demografici – Frazioni), l’Assessore alle politiche sociali Anna Giordano, il Presidente del Consiglio Comunale Piergiorgio Rubiolo; coralmente hanno ringraziato gli studenti e i loro insegnanti per i risultati proposti, in quest’avventura creativa che li ha visti confrontarsi su tematiche sociali importanti. La cerimonia ufficiale di premiazione, che ha visto tre allieve classificarsi: Sara Artuso, Matilde Comba e Maria Francesca Tommasiello, si terrà in apertura del Consiglio Comunale di martedì 28 maggio alle ore 19.00.