Un cittadino era disposto a pagare per salvarlo, ma il Comune ha tirato dritto: abbattuto il grande faggio dei giardini Fresia

Non è bastata la proposta di Corrado Beccacini, consulente finanziario e da anni presidente della società calcistica Pro Dronero, a salvare il grande faggio dei giardini Fresia. Era disposto, infatti, ad accollarsi le spese straordinarie necessarie per curarlo e manutenerlo affinché non venisse abbattuto.



Per il Comune, invece, nessuna possibilità di evitarlo: l’albero è stato tagliato lo scorso sabato mattina in quanto non curabile e ormai praticamente morto. Non solo: essendo prospiciente al marciapiede, costituiva un pericolo reale per i passanti, a maggior ragione dopo l’episodio di corso Monviso, quando il peso della neve ha spezzato un pesante ramo, caduto su una vettura che, solo per un caso fortuito, non aveva persone all’interno. Si era provveduto a recintarlo, a mettergli una stampella di sicurezza e a chiudere il passaggio sul marciapiede, dove sarebbe potuto crollare.



Nessuna trattativa, quindi. L’albero, per il Comune, era da abbattere ed è stato abbattuto. Faranno la stessa fine i cedri di piazza Europa? O la massiccia campagna che si è scatenata per difenderli riuscirà, invece, a salvarli?