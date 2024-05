Atti vandalici, disordini e vetrine spaccate in piazza Boves. I residenti: "Forse è l’ora di fare qualcosa?"

Sembra non esserci pace per piazza Boves.

Vetrine di negozi spaccate, cestini di rifiuti rovesciati e bivacchi improvvisati nel dehor di un bar in via Bonelli.

Sono queste le immagini che ci arrivano questa mattina da piazza Boves dove residenti e commercianti sono esausti.

A essere presa di mira la vetrina del negozio di abbigliamento "Urban Jungle", ma i residenti segnalano una situazione di degrado più ampia. Il dehor di un bar chiuso da qualche tempo parrebbe essere diventato un bivacco, probabilmente di un senza tetto.

Non va meglio nel fine settimana. Alcuni residenti della zona, che preferiscono rimanere anonimi, che hanno assistito ad un episodio di rissa, verificatosi lo scorso sabato, ci scrivono: "Forse è l’ora di fare qualcosa? Di scrivere qualcosa? Di pubblicare qualcosa? Il comune cosa ha intenzione di fare? Qualcuno riesce a fidarsi a far rientrare i propri figli da una serata nel weekend? Le ragazze che escono dal parcheggio potranno mai ritenersi tranquille? Risse, cestini ribaltati e insulti alle Forze dell'Ordine."

Questo è quello che è successo in un normale e abituale sabato sera in piazza Boves, dove prima di tutto ciò si sono verificate diverse risse tra bande, ribaltamenti di cestini come di consuetudine. Ma la vera domanda è…bisogna iniziare a girare con un coltello in tasca per sentirsi al sicuro?".