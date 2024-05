Judo: incontro con Elisa Serra, insegnante Tecnico dell’ASD Valle Maira

Si è concluso lo scorso 6 aprile a Leinì il primo corso di specializzazione nella didattica delle arti marzialie delle attività motorie per bambini dai 3 ai 5 anni istituito dalla F.I.J.L.K.A.M. (Federazione Italiana Judo Lotta Katare e Arti Marziali).

Organizzato in collaborazione con Educajudo, ha visto la partecipazione di Elisa Serra, Insegnante Tecnico dell’ASD Judo Valle Maira, insieme ad Alessandro Brizio Alessandro, Tecnico del Judo Mondovì: è stata la prima in Provincia a prendere parte a questo progetto.

La incontriamo oggi, mercoledì 22 maggio. Classe 1984 ed originaria di Caraglio, Serra abita ora a Dronero e dal 2007 insegna presso l’ASD Judo Valle Maira. Ha iniziato a praticare judo all’età di 11 anni ed è cintura nera dal 2004.

Di lei la passione, la determinazione e quell’impegno a crescere sempre, umanamente e professionalmente. Del corso spiega: “È stato un percorso altamente formativo e di crescita personale, che ha arricchito il mio bagaglio di competenze che condividerò nel Nostro Dojo.”

Nello specifico, a Leinì si è trattato di un corso di taglio neuro psicomotorio volto a fornire gli strumenti teorico – pratici al fine di accompagnare il bambino in età prescolare nel suo percorso di maturazione psicofisica.

Iniziato a gennaio e con 25 relatori del mondo accademico, sportivo, scolastico e sanitario, il corso si è così strutturato:

(10 ore) parte on line, asincrona, accessibile h24, su piattaforma digitale;

(10 lezioni) parte applicativa;

Report del tirocinio;

(10 ore) full immersion in presenza;

Esame finale il 6 aprile.

“Il nostro compito è quello di allenare ma anche e soprattutto educare - dice l’Insegnante Tecnico Serra - di essere da supporto in questa fase evolutiva così delicata, ai genitori ma non solo, al sistema scolastico ed a volte a quello sanitario: questo corso mi ha dato gli spunti per affrontare questo compito con maggior consapevolezza.”