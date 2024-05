Volley femminile, il punto sulle giovanili Mon.Vi: Under 12 ancora campione, Under 13 alla Final Four regionale

Sono le squadre più giovani del progetto Mon.Vi. a tenere banco in questo finale di stagione, ma che banco ci verrebbe da dire! La Under 12 conquista un nuovo titolo territoriale, mentre la Under 13 si qualifica alla Final Four regionale del campionato. Ma anche da un torneo organizzato dagli amici del New Volley Valbormida arrivano buonissime notizie…

PRIMA DIVISIONE

Mon.Vi. Bam Lpm Verde - L’Alba Volley 2-3

L’Alba Volley - Mon.Vi. Bam Lpm Verde 3-0

L’ultima Prima Divisione a concludere il suo percorso è la Verde, con una doppia sfida alle pari età ragazze di Alba. Nella prima sfida le “Monvine” riescono, seppure a tratti, a giocarsela con le avversarie e quasi riescono a recuperare la sfida dopo essere state in svantaggio per due volte. Molto peggio va due giorni dopo la gara in trasferta, con le ragazze di coach Cornaglia che non riescono a trovare morale e cedono nettamente alle avversarie. Si chiude così una stagione intensa per il gruppo squadra, fatta di tanti miglioramenti ma anche di diversi passaggi a vuoto che non hanno fatto in modo di poter ambire a traguardi un po’ più importanti.

UNDER 16

In uno splendido scenario di pubblico e di partecipazione, sabato 18 maggio si è svolto a Dego il 2° Memorial Viviana Rizzo. un triangolare riservato alla categoria Under 16 femminile, cui hanno partecipato Mon.Vi. Bam LPM, Quiliano Volley e New Volley Valbormida. Un pomeriggio di Volley nel ricordo di Viviana Rizzo, giocatrice che militò nelle fila della società deghese e che contribuì, insieme ad altri nella crescita della società stessa. Le ragazze di coach Rainero, opposte alle padrone di casa e a Quiliano, vincono entrambe le sfide aggiudicandosi così il primo posto finale. Soddisfazione anche per i due premi individuali vinti, con Angelina Ambrogio che si aggiudica il miglior palleggio della manifestazione e Alessia Battaglio quello per il miglior attacco.

UNDER 13 REGIONALE

Mon.Vi. Bam LPM Rossa - Jamme Ja Omegna Pallavolo 3-0

Ancora un risultato di pregio per la formazione Under 13, che dopo aver conquistato il titolo territoriale qualche settimana fa suo anche l’accesso alla Final Four regionale. Ciò è stato possibile grazie al successo per 3-0 su Omegna, con cui condivideva la prima posizione del girone alla vigilia dello scontro diretto, ultima gara del girone. L’ultimo atto della manifestazione è in programma per domenica 9 giugno, in una sede ancora da definire.

UNDER 12 FIPAV

Mon.Vi. Bam LPM Rossa - Pvb Bosca Bieffe Blu Canelli 3-0

Mon.Vi. Bam LPM Rossa - Club76 Playasti 3-0

L’Alba Volley - Mon.Vi. Bam LPM Bianca 3-0

Mon.Vi. Bam LPM Bianca - Mc 1933 - Sedamyl Busca 0-3

Lab Travel Honda Cuneo - Mon.Vi. Bam LPM Gialla 2-3

Doppietta stagionale per la Under 12 rossa: dopo il titolo territoriale 4vs4, conquistato nella prima parte di stagione, arriva anche il successo nel campionato 6vs6. Le giovanissime atlete guidate da coach Viola e dal suo staff vincono per 3-0 e con parziali molto netti la finale con Playasti, portando a casa il terzo titolo territoriale della società in questa scoppiettante annata. Le “Monvine” si erano qualificate all’ultimo atto piegando tre giorni prima in semifinale la squadra blu di Canelli.Chiude un po’ in calo, invece, la formazione bianca: arrivate meritatamente tra le prime otto del campionato, le giovani di coach Rainero non riescono a tenere il ritmo delle migliori, cedendo prima ad Alba e poi a Busca nel tabellone per le posizioni dalla quinta all’ottava. Non muta però la valutazione per una stagione di grande crescita, in cui le ragazze hanno imparato molto in vista delle stagioni che verranno.Che dire, infine, della formazione gialla? Il gruppo delle 2013 guidato da coach Greta Giuliano si toglie la grandissima soddisfazione di vincere le ultime due gare della sua stagione e chiudere la stagione al 17° posto. Le “Monvinine” giocano anche il primo tiebreak della loro carriera in quel di Cuneo, chiuso per 15-13. Davvero, si poteva chiedere qualcosa di meglio?

VOLLEY S3

Doppio appuntamento, infine, per le più giovani del Volley S3, molto impegnate nel fine settimana. Un gruppo ha preso parte alla Finale regionale 3vs3, facendo una bella esperienza fuori provincia e confrontandosi con tante realtà importanti della regione. Un altro gruppo ha invece preso parte al concentramento di Carrù di Volley s3 4vs4: con le coetanee di Centallo e Marene le bimbe hanno giocato e si sono divertite molto e stanno continuando la conoscenza di questo sport così appassionante.