Volley maschile A2: primo colpo di mercato per Cuneo, arriva Giulio Pinali

Il primo innesto nel roster della Serie A2 del Cuneo Volley è Giulio Pinali, opposto classe 1997 in arrivo da Modena Volley.

Campione del Mondo in carica con la Nazionale italiana è stato anche Campione Europeo, sempre con la maglia azzurra, nel 2021.

Il giocatore bolognese ha già fatto una visita cuneese al volo nelle scorse settimane ed è entrato al Palazzetto di Cuneo rilasciando le prime dichiarazioni.

«Me ne hanno parlato molto i vari compagni, ex Cuneo o passati da avversari, di quanto sia emozionante entrare in questo palazzetto, ora posso dire che è proprio così. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare qua dentro insieme alla squadra e lo staff».

Giulio, hai scelto di affrontare il campionato di A2 da titolare per aggiungere esperienza alla tua carriera, cosa ti aspetti dalla stagione con Cuneo?

«Sì, ho deciso di venire a Cuneo e di disputare la stagione in A2 da titolare per mettermi alla prova e perché ho voglia di giocare e provare a essere protagonista».

A giugno sei stato convocato dalla Nazionale, questa sarà un'altra estate importante per la pallavolo italiana, ti piacerebbe esserne parte?

«Certo, mi piacerebbe ovviamente poter essere parte della Nazionale e anche protagonista se possibile per poter andare alle Olimpiadi».

Hai già avuto modo di parlare con coach Battocchio?

«Sì, ho già avuto modo di parlare con il coach sia telefonicamente che dal vivo. Siamo entrambi entusiasti di iniziare questa avventura insieme e sono certo che potremo aiutarci tanto a vicenda».

Infine un riferimento al pubblico e al mondo biancoblù.

«Non vedo l’ora di cominciare questa avventura insieme e spero di poter portare entusiasmo al movimento e a tutti».