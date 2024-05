Volley maschile A3: Savigliano, ufficiale la conferma di capitan Dutto

Il Volley Savigliano è lieto di annunciare la prima conferma nel roster per la stagione sportiva 2024/25. È quella di capitan Francesco Dutto, che ha scelto di sposare nuovamente il progetto biancoblu e sarà ancora uno dei centrali a disposizione di coach Bulleri.

Classe 1991, “Ciccio” è cresciuto nelle giovanili dell’allora Bre Banca Lannutti Cuneo. Centrale di ruolo, debuttò tra i grandi a Corigliano, nella Serie A2 2011/12. Da lì, un percorso lungo un decennio, tra Cagliari (B1), Fossano (B1, B2 e Serie B), il ritorno a Cuneo nella Serie A2 2018/19 e, dal 2019, Savigliano, con cui ha conquistato la promozione in Serie A3, per poi stabilizzarsi in categoria. Per il numero 17, alto 197 centimetri, 153 punti nell’ultima annata, in cui è stato leader carismatico di un gruppo in grado di raggiungere il punto più alto della storia della pallavolo saviglianese.

Il capitano biancoblu spiega cosa lo ha spinto a restare ancora: “In primis il legame umano che si è creato con questa squadra, con la società e il suo progetto, ma anche con la città. È sempre entusiasmante essere qui, e anche quest’anno ci sono ottimi propositi. Il gruppo è fondamentale e so che lo zoccolo duro rimarrà. Tutti questi aspetti messi insieme mi hanno spinto a restare. L’arrivo di coach Bulleri? Ci porterà stimoli nuovi e non vedo l’ora di ripartire. Quando si cambia si migliora, quando si sta fermi invece si rischia di non crescere più. Credo che il nuovo coach potrà darci nuovo entusiasmo e nuovi stimoli. Ho 33 anni e avere qualcuno che ti sprona a trovare nuove ambizioni è molto importante”.

Tutta la società saviglianese augura al capitano di togliersi tante altre soddisfazioni in biancoblu, proprio come accaduto nelle ultime annate.