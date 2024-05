Superbonus, ok alla fiducia sul decreto anche alla Camera: domani il voto definitivo

(Adnkronos) - Ok alla fiducia sul dl Superbonus, nel testo identico già passato al Senato, da parte dall'aula della Camera: 178 i voti favorevoli, 102 no e 4 astenuti. Domani mattina ci sarà il voto finale sul provvedimento.

Quella di oggi è la seconda fiducia chiesta dalla maggioranza sul provvedimento. Una scelta che ha fatto andare su tutte le furie le opposizioni secondo cui dopo il braccio di ferro tra Giorgetti e Tajani sul provvedimento, il governo vuole scongiurare .

Lo fanno, ha attaccato ieri a Montecitorio, Emiliano Fenu dei 5 Stelle, "perché non emergano problemi in aula nella maggioranza e il ministro Tajani non venga smentito su quanto detto finora sul Superbonus. Non si usa la fiducia per silenziare l'opposizione ma la stessa maggioranza", l'affondo.

"Questa volta non c'è nessuna motivazione ascrivibile al comportamento dell'opposizione per la richiesta della fiducia: ci sono 28 emendamenti" ha aggiunto Federico Fornaro del Pd. L'unica ragione è la frattura nella maggioranza, Questi sono problemi che andrebbero risolti altrove, in vertici di maggioranza, e non scaricati sulle istituzioni".