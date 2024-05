Judo: a Genova importanti soddisfazioni per l’ASD Valle Maira nel corso del Gran Prix Italia

Altri importanti successi per l’ASD Judo Valle Maira che sabato, 18 maggio, è stata tra i protagonisti a Genova nello Stadium RDS per il Gran Prix Italia, valevole per l’acquisizione dei punti della Ranking Nazionale.

Sette in tutto gli atleti a rappresentare l’associazione, con ben due importanti piazzamenti: quello dell’atleta Penone Yuri e quello dell’atleta Marchiò Claudia.

- Cadetto kg 90, Penone ha vinto quattro incontri per Ippon (ko tecnico), dimostrando un’ottima preparazione atletica ed un miglioramento tecnico. Ha successivamente perso un incontro e si è classificato al terzo posto.

- Cadetta kg 70, Marchiò ha invece vinto due incontri per Ippon, ha perso altri due incontri e si è classificato al quinto posto.

Alla gara di sabato a Genova hanno partecipato e rappresentato l’associazione sportiva dronerese anche gli atleti Olivero Alessandra (kg 57), Belliardo Luisa (kg 57), Luciano Martina (kg 48), Tosello Christian (kg 66) e Garelli Giacomo (kg 66). Per loro purtroppo non è stata una gara fortunata, in quanto si sono dimostrati un po’ sotto tono rispetto alle loro capacità.

Il prossimo attesissimo appuntamento sarà tra una settimana in Portogallo, per l’European Cup a Coimbra. L’ASD sarà rappresentata da quatto atleti: Garelli Giacomo (kg 66), Penone Yuri (kg 90), Olivero Alessandra (kg 57) e Marchiò Claudia (kg 70)

I tecnici ed il presidente ci tengono a congratularsi con gli atleti per gli ottimi risultati ottenuti e fanno un grosso in bocca al lupo per la gara in Portogallo.