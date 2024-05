Silvano Prandi, nozze d'oro con Rosy e riconferma per la 10ª volta alla guida dello Chaumont: "Perché dire di no?"

È un momento di grandi ricorrenze per il tecnico più longevo della pallavolo italiana.

Silvano Prandi, 76enne nativo di San Benedetto Belbo ma da sempre residente a Cuneo, dopodomani sabato 25 maggio festeggia 50 anni di matrimonio con la moglie Rosy.

Ma non solo: nei giorni scorsi è arrivata anche la notizia della sua riconferma sulla panchina dello Chaumont: per la decima stagione consecutiva guiderà la squadra dell'Haute Marne nella Ligue A francese.

L'annuncio è arrivato sulla pagina Facebook della società transalpina attraverso un post che dimostra quanto il "Prof" sia amato nella cittadina d'oltralpe. "Eh sì, non state sognando - si legge -: Silvano Prandi resta al banco di comando Chaumontese anche nella prossima stagione!". Immediatamente, un mare di like (323) e decime di commenti, tutti positivi, hanno accolto la notizia.

"È una questione di vera e propria complicità che si è creata tra le parti - dice il presidente dello Chaumont Volley-Ball 52 Haute-Marne, Bruno Soirfeck, al giornale francese Jhm-. Alla fine, ogni anno la constatazione è la stessa: il club lotta per le posizioni di vertice e rimane costantemente competitivo. Allora, perché cambiare?".

Dal canto suo, Silvano Prandi non ha alcun dubbio: "Ho sempre la stessa passione per il mio lavoro e, inoltre, il presidente mi ha chiesto di continuare confermando la fiducia che ripone in me. Perché dire di no?".

Tanti Auguri Prof ed ancora cento di queste panchine!