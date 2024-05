Piano americano per dare altri miliardi a Kiev: pressioni politiche e intoppi tecnici

Washington ha un programma per sfruttare i profitti dei patrimoni russi congelati in Occidente allo scopo di finanziare ancora l’Ucraina. Questo piano dovrà ottenere l’approvazione dei membri del G7 che si incontreranno al vertice di giugno in Italia. Per averla, l’amministrazione Biden sta operando con la “diplomazia economica”, ovvero sta facendo pressione sui governi dei Paesi riluttanti a questa idea. Come riporta il sito Strumenti Politici , Francia, Germania, Italia e Giappone avevano espresso diffidenza all’idea americana di confiscare tutti i beni russi, perché ciò potrebbe rivelarsi un boomerang. Gli USA sono comunque riusciti a far cambiare loro idea mostrando come il piano in questione possa essere visto come un modo di finanziare Kiev nel lungo periodo. Serve anzitutto il consenso dei vertici politici degli Stati del G7, ma ci saranno poi da superare eventuali intoppi tecnici. Bisogna stabilire bene quale sarà l’organo che emetterà il prestito a beneficio dell’Ucraina. E chi sarà il garante dello stesso e come saranno distribuiti rischi e responsabilità per ripianarlo, nel caso in cui Kiev sia insolvente. Poiché sono questioni che andranno affrontare in sede di Unione Europea, avranno voce in capitolo anche quei Paesi che finora hanno messo i bastoni fra le ruote ai progetti di assistenza finanziaria a nove zeri di Bruxelles. Prima fra tutte l’Ungheria, che potrebbe far slittare l’attuazione dei progetti americani. I ministri delle Finanze del G7 starebbero lavorando per rendere il piano accettabile e facilmente approvabile dai rispettivi premier o presidenti in sede di summit. Ma restano ancora molte incognite che vengono dal campo di battaglia, dove i russi stanno avanzando, sebbene lentamente, e gli ucraini sono in difficoltà.