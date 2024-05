Balocco nuovamente in sella alla Granfondo Internazionale Fausto Coppi

Balocco conferma la partnership con la Granfondo La Fausto Coppi Officine Mattio, una grande classica del ciclismo amatoriale dal respiro internazionale, in programma a Cuneo il prossimo 30 giugno.

La Fausto Coppi Officine Mattio è giunta alla 35ª edizione e si conferma un evento di grande impatto in cui si fondono sport, promozione turistica, sostenibilità e amore per la natura e per il territorio di Cuneo e delle sue vallate.

“Sono felice di confermare la nostra presenza alla Granfondo La Fausto Coppi Officine Mattio - commenta Alessandra Balocco, Presidente e AD della Balocco S.p.A. - Il nostro territorio è estremamente ricco di bellezze paesaggistiche, con un’importante offerta enogastronomica e di contenuti culturali. Gli eventi sportivi possono diventare un’occasione strategica per aumentare il flusso dei turisti nella nostra bella terra. Un veicolo straordinario per promuovere il nostro territorio insieme all’importanza della pratica e della passione per lo sport”.

Balocco, tra i partner dell’evento, è presente sulla maglia ufficiale con il suo logo e omaggerà i suoi prodotti nei pacchi gara di tutti i partecipanti e nei punti di ristoro durante la competizione. La gara quest’anno propone 3 diversi percorsi. Alle tradizionali Granfondo (178 km) e Mediofondo (111 km) si aggiunge la novità del Fauniera Classic (101 km), percorso non competitivo che prevede come unica salita il Colle Fauniera. Balocco si conferma main partner della seconda edizione della “TEOBIKE”, evento nell’evento, previsto venerdì 28 giugno alle 18.30 in piazza Galimberti a Cuneo.

Un pomeriggio dedicato ai giovanissimi sportivi tra i 6 e i 12 anni, che saranno coinvolti in giochi e attività divertenti organizzate nelle strade di Cuneo, con l’obiettivo di trasmettere loro il piacere e i valori dello sport come l’impegno, la tenacia, lo spirito di squadra, l’inclusione, la gioia per il risultato raggiunto insieme.

“TEOBIKE” è in ricordo di Lorenzo Tealdi, promotore di tante manifestazioni e ambasciatore del ciclismo, che ha portato nel Cuneese diverse tappe del Giro d’Italia e del Tour de France, oltre ad essere stato il patron del Giro delle Valli Cuneesi. Balocco firma la maglia dedicata all’evento, resa unica da un disegno realizzato per l’occasione dall’artista Bob Marongiu.

“Siamo orgogliosi di essere ancora una volta al fianco di questa prestigiosa manifestazione – conclude Alessandra Balocco - La Fausto Coppi TEOBIKE rappresenta per noi un momento importante di vicinanza con la nostra comunità e di condivisione di quei valori - l’amore per la tradizione, lo spirito di sacrificio, l’impegno per il miglioramento continuo - che ispirano Balocco e che sono un tratto distintivo della nostra collettività”.