Bocce femminile: le 8 giocatrici selezionate per i Campionati italiani

Otto posti disponibili, 62 atlete impegnate per conquistarli. Questi i numeri della selezione individuale disputata alla Concordia di Carmagnola (eliminatorie anche a Sommariva del Bosco e Polisport Carmagnola) sotto la direzione di Giuseppe Angerame per staccare gli otto pass per gli italiani (altri 4 saranno in palio il 16 giugno a Centallo).

Si è giocato con sistema poule (14 da 4 giocatrici e 2 da 3) che hanno premiato 2 atlete della società organizzatrice Concordia ed altrettante dell'Enviese, poi altre 4 società diverse tra loro: Calamandranese, Gassinese, Almesina, Perosini.

Si sono qualificate per i Campionati Italiani: Margherita Dilorenzo (La Concordia), Francesca Torassa (La Concordia), Maria Giuseppina Bernocco (Enviese), Saadia Faiz (Enviese), Maria Grazia Ravera (Calamandranese), Rosa Maione (Gassinese), Anita Bunino (Almesina), Renata Piovano (Perosini).