Calcio Serie D: ufficiale, Roberto Floris è il nuovo allenatore del Varese

La notizia era già nell'aria da tempo, ora è ufficiale: mister Roberto Floris allenerà il Varese nella stagione 24/25, ricalcando il percorso (da Bra alla società lombarda) del ds Montanaro.

Un interessante step per la carriera di Floris che ha saputo mettersi brillantemente in mostra sulla panchina dei giallorossi nei tre anni alla guida della prima squadra in Serie D.

LA NOTA UFFICIALE DEL CLUB

"Città di Varese è lieto di comunicare che dal 1^ luglio 2024 Roberto Floris sarà il nuovo allenatore della prima squadra maschile. Dopo un’attenta valutazione, la società ha ritenuto il profilo di Floris il più idoneo al progetto sportivo biancorosso.

«Sono molto felice che una società gloriosa e blasonata come il Varese abbia deciso di affidarmi la panchina per la prossima stagione. Confrontarmi con una piazza di tale importanza lo ritengo un onore e un grosso stimolo per fare bene. Sono consapevole degli obiettivi che ci siamo prefissati e posso dire che non vedo l’ora di potermi mettere al servizio del club".