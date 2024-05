Sergio Patetta pronto per l'8° Rally Il Grappolo

Dopo il vittorioso Rally Regione Piemonte, Sergio Patetta sarà al via dell’8° Rally Il Grappolo, manifestazione che si svolgerà a San Damiano d’Asti nel weekend del 25-26 maggio prossimi.

La gara è valida per il Challange Rally Zona 2, all’interno del quale l’alfiere della Scuderia La Superba – Sportforever compete per i trofei Pirelli Accademia e R Italian Trophy.

Squadra che vince non si cambia, dato che il pilota di Neive si affiderà ancora alla performante Peugeot 208 Rally4/R2 della Lanterna Corse, coadiuvato sul sedile di destra, come accade da oramai 18 anni a questa parte, dal codriver astigiano Alessandro Alocco: “Il Rally dei Vigneti Monferrini e il Rally Regione Piemonte ci hanno dato grandi soddisfazioni – conferma Patetta – e intendiamo proseguire il nostro ruolino di marcia anche in questa affascinante gara. Devo dire grazie ai miei sponsor CF2000 ed Edilcar, nonché alla mia scuderia, che supportandomi mi permettono di essere al via di questa stagione”.