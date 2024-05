Lpm Bam Mondovì – Ecco la prima “freccia” per l’attacco del Puma: ufficiale l’arrivo di Arianna Lancini

La Lpm Bam Mondovì ha annunciato l’arrivo della schiacciatrice Arianna Lancini. Fortemente voluta da coach Claudio Basso, Arianna è reduce dall’esperienza vissuta con la maglia della CBL Costa Volpino, con cui ha confezionato 26 presenze e realizzato 258 punti. Con i suoi 28 anni compiuti a febbraio, la schiacciatrice lecchese sarà molto probabilmente la pumina con l’età anagrafica più alta della nuova Lpm e con tanta esperienza da mettere a disposizione di un Puma giovane e con la voglia di stupire. Ecco il comunicato della società della presidente Alessandra Fissolo:

Dopo gli annunci delle registe Schmit e Manig, ecco la prima schiacciatrice della nuova Lpm Bam Mondovì: Arianna Lancini!

Classe 1996, Arianna Lancini è nata a Lecco, dove ha iniziato a giocare e dove ha trascorso gran parte della carriera (con le promozioni in B1 e in A2), fino ad approdare lo scorso anno a Costa Volpino. La prossima stagione si allontanerà un po’ di più da casa, per vestire la maglia di Mondovì.

Contattata in Scozia, dove si sta facendo un viaggio “on the road”, la nuova pumina ci racconta il suo primo approccio con la società rossoblu: “Ho avuto modo di parlare con il coach Claudio Basso che mi ha trasmesso dei valori importanti. Ho apprezzato che cercasse, oltre all’aspetto tecnico e tattico, anche la “persona”. Questo mi ha fatto molto piacere e mi ha molto colpita il fatto che avesse sentito parlare bene di me, in questo senso. Spero quindi di poter dare il mio contributo in campo e fuori dal campo, anche dal punto di vista umano.”

Non solo volley nella vita di Lancini. “A Lecco giocavo e lavoravo: sono un’educatrice nelle scuole. Con il salto in A2 ho deciso di dedicarmi a 360 gradi alla pallavolo, facendo poi l’esperienza a Costa Volpino, uscendo dalla mia zona comfort di “casa”. Quando mi è arrivata la proposta di Mondovì, ho accettato con grande piacere. Ho sempre avuto informazioni positive su questa realtà, l’ho sempre vista come una società ad ambiente familiare, come era a Lecco. Sono molto contenta di questa scelta e mi sono già informata sugli eventi del territorio e sull’enogastronomia locale. Sono molto curiosa di vedere le famose mongolfiere: ho visto foto meravigliose del raduno dell’Epifania!”

Da avversaria, Lancini ha avuto modo di notare gli Ultras Puma sugli spalti, sia al PalaManera, che a Lecco e a Costa Volpino: “Mi ricordo bandiere giganti e un bel gruppo caldo di tifosi: sono davvero bravissimi, hanno un entusiasmo pazzesco, un cuore enorme! Sarà una novità per me avere tutto questo supporto: spero di poterli conoscere presto!”

La carriera di Arianna Lancini

2021/22: Pallavolo Lecco A.Picco (B1)

2022/23: Orocash Lecco (A2)

2023/24: Pallavolo C.B.L. Costa Volpino (A2)